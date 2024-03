PosteMobile ha annunciato il ritorno dell’offerta Creami Extra Wow 15 a partire dal 6 Marzo 2024, disponibile presso gli uffici postali.

Questa promozione offre ai nuovi clienti:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

15 GB di traffico internet mobile al mese con connessione in 4G e con alcune variazioni rispetto alla versione precedente.

A differenza del lancio precedente avvenuto nel mese di Febbraio 2024, dove la prima ricarica richiesta era di 15 euro, questa volta è stata ridotta a 10 euro. Questa cifra, però, non coprirà il costo del secondo canone, a differenza di prima.

PosteMobile: dettagli dell’offerta

L’offerta di PosteMobile Creami Extra Wow 15 prevede un costo mensile di 6,99 euro.

In più, ogni mese, viene fornito un bonus di 5 GB aggiuntivi rispetto al piano standard di 10 GB, che sarà disponibile entro 24 ore dall’attivazione della SIM per il primo mese e contestualmente al rinnovo per i mesi successivi.

L’offerta può essere attivata esclusivamente negli uffici postali fino al 20 Marzo 2024.

I nuovi clienti hanno la possibilità di richiedere la portabilità del numero o attivare un nuovo numero, mentre i clienti già esistenti non possono passare a questa promozione.

In caso di credito insufficiente per il rinnovo, si applicano tariffe a consumo di 18 centesimi di euro al minuto e 12 centesimi di euro per ogni SMS.

In più, viene offerta una tariffa base giornaliera per la navigazione internet a 2 euro per 500 MB. Questa potrà essere applicata solo alla prima connessione e in caso di utilizzo.

Dettagli tecnici e roaming

PosteMobile opera sulla rete Vodafone in 2G, 4G e 4G+, con velocità di navigazione massima pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

La navigazione internet viene bloccata automaticamente in caso di esaurimento del traffico dati mensile incluso. Però è possibile continuare a navigare acquistando opzioni Giga Extra.

In Roaming nei Paesi dell’Unione Europea, è possibile utilizzare minuti ed SMS alle stesse condizioni nazionali. Mentre la navigazione internet è limitata a 7,39 GB al mese per il 2024. Superata questa soglia, saranno applicate tariffe aggiuntive.