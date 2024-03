Truffa assurda agli utenti italiani, rubati SOLDI dai conti in pochi secondi

Con una truffa e poi con un’altra, i malviventi riescono sempre a farla franca a spese dei poveri utenti. Da diversi giorni si parla di un inganno che sarebbe arrivato tramite gli indirizzi e-mail, ovviamente a discapito dei poveri utenti.

In basso c’è scritto praticamente il testo per intero in modo da mettere in guardia tutti e da fargli capire quali sono i messaggi da evitare.

La nuova truffa che arriva tramite e-mail: ecco cosa c’è scritto all’interno

Come gli utenti possono aver visto all’interno della loro casella e-mail, il testo sembra essere convincente. La truffa arriva con una richiesta molto chiara: per continuare a conoscere conoscere la (finta) ragazza che scrive, bisogna iscriversi al sito di incontri al quale lei sarebbe collegata. Ecco dunque il messaggio completo qui in basso con tutti i punti fondamentali:

“Ciao,

Mi chiamo Emily. Sono una donna la cui vita sembra piena di colori vivaci e successi,

ma dentro di me arde il fuoco della passione e del desiderio di varietà.

Ho 31 anni e sono sposata da oltre sette anni. Mio marito è l’uomo che amo, ma col

passare degli anni la nostra intimità è diventata prevedibile.

Ho deciso di uscire dai confini della normalità e arricchire la mia vita.

Attualmente sono alla ricerca di nuove esperienze e incontri, e l’idea di comunicare con

uno sconosciuto mi è venuta in mente come qualcosa di emozionante ed eccitante.

Possiamo iniziare con la corrispondenza, condividendo le nostre fantasie e desideri, e

poi passare a una comunicazione più intima.

Penso al sesso virtuale tramite Skype, che potrebbe regalarci entrambi sensazioni

indimenticabili e soddisfazione.

Spero che questa intriga faccia irrigidire il tuo membro dall’anticipazione.

Attendo con impazienza la tua risposta e credo fermamente che tu condivida i miei

desideri e sia pronto per questa forma di comunicazione.

Il mio nome utente su Skype è indicato nel profilo. Per comodità, l’ho allegato Skype_Lady.

Basta registrarsi e connettersi.

Ti aspetto, chiamami oggi.“