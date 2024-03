Cisco e Microsoft hanno recentemente compiuto un notevole balzo in avanti nell’ambito della trasmissione dati, segnando un momento epocale nella storia delle telecomunicazioni. Questo traguardo è stato raggiunto attraverso il progetto Amitié. Si tratta di un cavo transatlantico lungo 6.234 chilometri che collega gli Stati Uniti alla Francia, da Boston a Bordeaux. Questo cavo ha permesso loro di raggiungere una velocità di trasmissione dati pari a 800 Gbps. Tale risultato non solo riveste una grande importanza per il settore delle telecomunicazioni, ma apre anche nuove prospettive per l’evoluzione delle reti globali.

La rete di comunicazione Amitié ha posto in luce l’efficacia della piattaforma Cisco Ncs 1014. Quest’ultima è stata supportata dal Coherent Interconnect Module 8 (Cim 8) di Acacia, che a sua volta sfrutta il processore di segnale digitale Jannu e un insieme di tecnologie fotoniche all’avanguardia. La pronta disponibilità di questi prodotti, già implementati in varie reti, dimostra il continuo impegno dell’industria verso l’innovazione tecnologica.

Il cavo sottomarino favorisce la trasmissione tra Europa e Stati Uniti

L’importanza dei cavi sottomarini per la connettività globale è oggi innegabile, considerando che essi sono responsabili di circa il 90% dei collegamenti internet mondiali. Il costante aumento della domanda, legata all’espansione del cloud, alla diffusione dei servizi di intelligenza artificiale e alla crescente adozione del lavoro ibrido, sottolinea ulteriormente l’importanza di potenziare le infrastrutture esistenti.

Questo progresso tecnologico non solo assicura una maggiore efficienza nella trasmissione dati su lunghe distanze, ma promette anche di migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi digitali a livello globale. L’impresa congiunta di Cisco e Microsoft rappresenta un passo fondamentale verso un futuro in cui le reti di comunicazione sottomarine saranno sempre più cruciali. In un mondo sempre più interconnesso, dove la comunicazione istantanea è essenziale per lo sviluppo sociale ed economico, questa partnership assume un ruolo di rilievo nel plasmare il panorama delle telecomunicazioni globali.

Inoltre, questo successo non solo porta benefici tangibili in termini di velocità e capacità di trasmissione dati, ma ha anche importanti implicazioni geopolitiche ed economiche. La competizione per la supremazia tecnologica nell’ambito delle infrastrutture di comunicazione è sempre più accesa. Diverse nazioni e aziende cercano di guadagnare vantaggi strategici attraverso investimenti mirati in questo settore vitale.

Infine, va sottolineato che il raggiungimento di una velocità così elevata di trasmissione dati rappresenta un trampolino per futuri sviluppi tecnologici nel campo delle telecomunicazioni. L’innovazione continua è essenziale per affrontare le sfide emergenti e per consentire una connettività sempre più rapida e affidabile.