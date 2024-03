Android regala giochi ed app a pagamento: adesso sono GRATIS

Il mondo Android è diventato sicuramente quello più utilizzato dagli utenti che hanno un dispositivo mobile. I dati parlano certamente molto chiaro: sono circa 2,5 miliardi le persone che nel mondo hanno a che fare con il famosissimo robottino verde, quello che si basa ogni mese su miliardi di smartphone. La grande peculiarità di Android è la versatilità, ovvero quella propensione ad adattarsi ad ogni situazione. Questo aspetto è amatissimo dagli utenti che si servono di questo sistema operativo e che allo stesso tempo sanno di poter affidarsi anche al Play Store di Google, il market dedicato a giochi ed applicazioni dove si può trovare veramente qualsiasi cosa.

Qui spesso arrivano nuovi contenuti sia gratis che a pagamento, ma oggi c’è aria di festa in quanto è stata ufficializzata la solita iniziativa settimanale. Gli utenti Android possono infatti procedere a scaricare tanti titoli a pagamento in maniera gratuita, tutti disponibili all’interno del Play Store. È questo il modo per far capire a chi utilizza uno smartphone Android cosa significa avere a disposizione un gioco o un’applicazione premium.

Ricordiamo agli utenti che questa iniziativa durerà solo per poco tempo per cui conviene fare presto.

Android regala come al solito tanti titoli a pagamento in maniera gratuita, ecco l’elenco completo

Anche nel caso in cui vi piacessero solo alcuni titoli non tutti, vi consigliamo di scaricare tutto. Solo dopo aver effettuato il download di tutti i titoli indicati in lista, cancellate ciò che non vi occorre. In questo modo il vostro account di Google ricorderà che avete scaricato anche altri titoli gratis e qualora dovessero servirvi in futuro vi permetterà di rifarlo senza pagare anche se dovessero tornare a pagamento. Ecco infine l’elenco completo con tutti i titoli e i link diretti: