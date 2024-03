MEGA PROMO: Google Pixel Watch 2 al 25% DI SCONTO su Amazon

Un’emozione unica attende gli amanti della tecnologia e del fitness su Amazon, dove il Google Pixel Watch 2 con integrato Fitbit è in promozione speciale con uno sconto del 25%. Il prezzo eccezionalmente ridotto a soli 299,90€ rende questo orologio intelligente un’opportunità imperdibile per coloro che cercano un dispositivo (clicca per accedere alla promo) di alta qualità a un costo conveniente. Questo smartwatch possiede una vasta gamma di funzionalità avanzate progettate per migliorare il tuo benessere e il tuo stile di vita attivo.

Grazie a un nuovo sensore e all’intelligenza artificiale di Google, Fitbit monitora il tuo battito cardiaco in modo preciso, fornendo dati accurati relativi al fitness e al benessere. Tramite la funzionalità Risposta del corpo di Fitbit, puoi identificare potenziali segni di stress e intervenire tempestivamente per migliorare il tuo stato di salute.

Sensori integrati nello smartwatch Google per la tua salute e in casi di emergenza

Il sensore integrato rileva anche variazioni della temperatura, che possono essere correlate all’ambiente in cui dormi, al ciclo mestruale o ai cambiamenti nel tuo stato di benessere. Inoltre, puoi utilizzare l’app ECG per valutare il tuo ritmo cardiaco o ricevere notifiche di ritmo cardiaco irregolare direttamente sull‘app Fitbit. La funzione di rilevamento delle cadute è particolarmente utile in situazioni di emergenza: in caso di brutta caduta, il Google Pixel Watch 2 può contattare automaticamente i servizi di emergenza se non rispondi alla notifica. Con SOS emergenze, è possibile poi avvisare facilmente i contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento se ci si sente in pericolo.

Per gli amanti dell’attività fisica, lo smartwatch offre la possibilità di impostare un timer durante la corsa o altre attività, inviando automaticamente la tua posizione ai tuoi contatti più stretti se non rispondi alla notifica. Il Google Pixel Watch 2 con integrato Fitbit è un accessorio studiato attentamente per te, contenente una serie di funzionalità avanzate per migliorare il tuo benessere complessivo. Approfitta subito di questa promozione su Amazon e ottieni il tuo Pixel Watch 2 ad un prezzo conveniente.