Lo avevamo anticipato qualche giorno fa, ma ora il colosso sudcoreano Samsung ha finalmente ampliato la sua gamma di smartphone di fascia media. L’ultimo ad essere stato annunciato ufficialmente dall’azienda è infatti il nuovo Samsung Galaxy F15 5G. Questo nuovo dispositivo sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano. Andiamo a vedere qui di seguito le caratteristiche principali.

Samsung presenta in veste ufficiale sul mercato il nuovo Samsung Galaxy F15 5G

Samsung ha ampliato il suo catalogo di prodotti con un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al nuovo Samsung Galaxy F15 5G. Come anticipato dai rumors dei giorni scorsi, questo device è in sostanza una versione re-branded degli scorsi Samsung Galaxy A15 e Samsung Galaxy A15 5G.

A cambiare rispetto a questi modelli è però la batteria. Il nuovo smartphone dell’azienda può infatti contare su una batteria davvero molto capiente di ben 6000 mah ed è dotata del supporto alla ricarica rapida da 25W. Si tratta di ben 1000 mah in più rispetto ai precedenti modelli.

Oltre a questo, il nuovo device dispone sul fronte di un Infinity-U Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Dal punto di vista prestazionale, come avevano anticipato i rumors, troviamo un processore di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 6100+ e ad accompagnarlo sono presenti tagli di memoria con fino a 6 GB di RAM e con fino a 128 GB di storage interno. Il comparto fotografico, infine, è composto da un sensore principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 5 MP e un sensore macro da 2 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy F15 5G sarà disponibile all’acquisto in India nelle colorazioni Ash Black, Groovy Violet e Jazzy Green ad un prezzo iniziale di circa 150 euro al cambio attuale.