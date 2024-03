Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), noto come ADHD in inglese, è spesso soggetto a fraintendimenti, manifestandosi in uno spettro di sintomi che variano da individuo a individuo. Alcuni possono sperimentare iperattività o difficoltà a concentrarsi a scuola o al lavoro, mentre altri potrebbero mostrare segni di distrazione o impulsività. La gestione efficace dell’ADHD, con l’aiuto di un medico, può portare a risultati diversi da quelli comunemente associati al disturbo.

Navigando lo spettro dell’ADHD

Molte persone credono che l’ADHD sia un effetto collaterale della vita moderna e dell’uso crescente di dispositivi digitali, ma questa è una convinzione errata. Secondo il medico psichiatra e autore Dale Archer, l’ADHD ha radici nella genetica e nella chimica cerebrale, e non può essere causato da fattori esterni come l’uso di dispositivi digitali.

La diagnosi dell’ADHD è stata per la prima volta inclusa nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) nel 1968, e da allora sono state apportate modifiche significative alla sua descrizione e ai metodi diagnostici. L’aumento dei casi di adulti con ADHD rispetto a trent’anni fa è il risultato di progressi scientifici, non di un improvviso aumento dell’incidenza del disturbo.

La gestione dell’ADHD può assumere forme diverse per ciascun individuo. Il ricorso a psicostimolanti per trattare il disturbo risale al 1936, e questi farmaci agiscono aumentando i livelli di dopamina nel cervello, una sostanza chimica di cui le persone con ADHD possono avere bisogno per migliorare la concentrazione e prendere decisioni.

L’approccio personale di Gadi Schwartz, un giornalista della NBC, alla gestione dell’ADHD coinvolge l’utilizzo di videogiochi. Giocare a giochi che richiedono abilità multitasking e ordine mentale lo aiuta a concentrarsi e prepararsi per una giornata di successo. Allo stesso modo, l’imprenditore Peter Shankman ha sviluppato una routine mattutina che include l’uso di tecnologie come lampadine intelligenti e una cyclette Peloton per aumentare i livelli di dopamina e iniziare la giornata in modo positivo.

Shankman conduce un podcast, “Faster Than Normal“, che raccoglie storie di persone che considerano l’ADHD come un elemento chiave per il loro successo. L’obiettivo è sottolineare come l’ADHD possa essere un’opportunità invece di una sfida, incoraggiando gli individui a trovare strategie personalizzate che funzionino per loro.

Strumenti per rallentare e concentrarsi

La neuroscienziata Kristen Willeumier consiglia l’uso di tecnologie come applicazioni di meditazione e dispositivi di neurofeedback, come Muse e David Delight Pro, per migliorare la concentrazione e la gestione dell’ADHD. La tecnologia può offrire stimoli cerebrali e aiutare il cervello a rallentare, fornendo un supporto prezioso per chi vive con l’ADHD.

L’ADHD non dovrebbe essere considerato solo come una sfida, ma come un’opportunità per trovare strategie personalizzate che migliorino la vita quotidiana. L’uso di tecnologie, l’adozione di routine personalizzate e l’approccio ludico possono essere strumenti utili per gestire l’ADHD in modo efficiente.