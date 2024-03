Samsung Galaxy Tab S8+ non sarà più il modello più recente della serie Galaxy Tab di Samsung, ma resta oggi uno dei migliori tablet in circolazione, per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo che pare essere attualmente in grado di offrire, anche grazie alla promozione attivata da Amazon.

I punti di forza di un prodotto di questo tipo sono tantissimi, si parte ovviamente dall’ampio display da 12,4 pollici di diagonale, un sAMOLED di altissima qualità, che permette di godere di ottimi contenuti, passando ovviamente per il pieno supporto alla S Pen, in questo modo l’utente può controllare il tutto con una piccola penna, ed eventualmente utilizzarla per disegnare o incrementare la propria produttività.

Samsung Galaxy Tab S8+: sconto del 38% valido per poco

Samsung Galaxy Tab S8+ è un tablet lanciato nel corso del 2022, che oggi può essere vostro con uno sconto del 38% sul prezzo consigliato di 1199 euro. In questi giorni è stato applicato uno sconto tale che la spesa finale viene abbassata a soli 749 euro, così da riuscire a mettere le mani sulla variante no brand con garanzia di 24 mesi. Eccovi il link per l’acquisto.

La variante disponibile in questi giorni prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, non espandibile tramite l’ausilio di una microSD, con sistema operativo Android 12, che prevede inoltre l’interfaccia grafica proprietaria One UI, così da essere sicuri comunque di riuscire a poter personalizzare appieno la propria esperienza, senza limiti o vincoli particolari. La colorazione attualmente in promozione è la Graphite, non è possibile trovare lo stesso prodotto in un colore differente, ricordando ad ogni modo che inclusa in confezione si trova la S pen, come vi abbiamo anticipato, non è quindi richiesto l’acquisto a parte, né sarà necessario pagare una cifra aggiuntiva per fruirne pienamente.