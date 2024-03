Noleggio stampanti HP All-In Plan: una trappola per il portafoglio?

HP, una delle aziende leader nel settore delle stampanti, sta tentando di riscrivere le regole del gioco con il suo nuovo servizio denominato HP All-In Plan. Questa iniziativa mira a trasformare il modo in cui le persone acquistano e utilizzano i dispositivi, proponendo un modello simile al noleggio a lungo termine delle auto. Mentre però questa nuova tendenza potrebbe sembrare allettante a prima vista, vale la pena esaminare attentamente i dettagli prima di abbracciare completamente l’idea.

In che modo funziona HP All-In Plan? Si tratta essenzialmente di un’estensione del servizio Instant Ink, che offre sia la stampante che l’inchiostro in un unico pacchetto. I piani di abbonamento variano da $6.99 al mese fino a $35.99 per una stampante OfficeJet Pro e 700 pagine, con contratti di noleggio della durata di due anni. Ci sono anche alcune clausole importanti da considerare.

Criticità del piano di noleggio di stampanti HP

Uno degli aspetti critici da tenere a mente è che ogni piano è un contratto di noleggio di due anni, non un accordo di noleggio con opzione di acquisto. Ciò significa che se alla fine il servizio HP All-In non soddisfa le aspettative, sarà necessario restituire la stampante e cercare un’alternativa. Inoltre, in caso di cancellazione anticipata, è prevista una penale che può arrivare fino a 270 dollari.

Un’altra considerazione importante è il costo aggiuntivo per le pagine stampate oltre il limite del piano. HP addebiterà una spesa in più un dollaro per blocco di 10-15 pagine. Questo potrebbe comportare un contributo significativamente maggiore per coloro che superano regolarmente il limite previsto dal loro piano.

Se da un lato alcuni potrebbero considerare HP All-In Plan conveniente per la tranquillità che offre in caso di problemi con la stampante o con l’inchiostro, altri potrebbero non trovarlo così vantaggioso. È importante in tal caso valutare attentamente le proprie esigenze di stampa e confrontare i costi complessivi con quelli di un’opzione di proprietà tradizionale.