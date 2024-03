Negli ultimi anni si è assistito a una diminuzione sempre più marcata del numero di persone che scelgono di acquistare una nuova casa, mentre cresce la domanda di affitti. I dati del 2023 nel settore immobiliare hanno rivelato un significativo calo del 12,5% rispetto all’anno precedente nella compravendita di abitazioni, segnalando una tendenza negativa che probabilmente è attribuibile ai prezzi eccessivamente alti degli appartamenti e alle difficoltà economiche che molte famiglie italiane stanno affrontando, specialmente a seguito dei rincari post–pandemici e del conflitto in Ucraina.

Nonostante molte speranze siano riposte in un possibile cambiamento di rotta già nel corso del 2024, i segnali al momento non sembrano particolarmente confortanti. Ciò solleva la domanda su come sia possibile acquistare una casa a un prezzo più conveniente rispetto a quelli attuali.

Spopola la vendita di case su Amazon

Un’interessante opzione potrebbe provenire da una fonte inattesa. Amazon, la celebre piattaforma di e–commerce che negli ultimi anni ha guadagnato sempre più popolarità anche in Italia. È stata una sorpresa per molti scoprire che su Amazon sono disponibili anche case in vendita, e a prezzi notevolmente più accessibili rispetto al mercato immobiliare tradizionale.

Ma di che tipo di case si tratta? Si tratta principalmente di abitazioni prefabbricate, realizzate in legno o cemento, prodotte in sezioni standard al di fuori del luogo di installazione e poi spedite per consentirne un facile assemblaggio.

La notizia ha suscitato grande interesse tra coloro che cercano una nuova casa, poiché i prezzi di queste abitazioni prefabbricate in vendita su piattaforme online sono davvero allettanti. In molti casi, è possibile trovare la soluzione perfetta per le proprie esigenze a meno di 10.000 euro.

Un video virale su Instagram mostra il contenuto di uno di questi “pacchi“, ricevuto da un acquirente che ha acquistato una casa prefabbricata su Amazon. Nel filmato, si vede il giovane scartare la scatola e trovare al suo interno proprio l’abitazione acquistata sul sito di e-commerce.

Entrando nella casa, si può facilmente constatare che si tratta di un’abitazione completa, fornita di tutto il necessario per vivere comodamente. Rimane solo da arredare l’abitazione secondo i propri gusti.

La superficie complessiva della casa acquistata su Amazon è di soli 17 metri quadri. Il montaggio risulta estremamente semplice, al costo approssimativo di 8.000 euro.

Per coloro che desiderano una soluzione più ampia, come una casa prefabbricata di 50 metri quadri, l’assemblaggio richiederà al massimo un paio di giorni. È ovviamente necessario disporre di un terreno adeguato dove installare l’abitazione. Questa opzione offre un modo innovativo e conveniente per accedere alla proprietà di una casa propria.