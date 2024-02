RISPARMIA 50€ sulla Stampante HP ENVY con la PROMO Amazon

L’HP Envy 6020e 223N4B è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro progettata per offrire prestazioni eccellenti a un prezzo accessibile. Attualmente in promozione su Amazon a soli 69,90€, con uno sconto del 42% sul prezzo originale di 119,90€, è un’opportunità imperdibile per chi cerca un nuovo dispositivo che sappia stampare tutto nitidamente.

Questo device propone una serie di funzionalità che lo rendono ideale per un utilizzo domestico o professionale. La stampante supporta la stampa fronte-retro automatica e senza bordi, consentendo di ottenere risultati di alta qualità con facilità e convenienza. Inoltre, grazie alla sua connettività versatile, è possibile stampare da PC, smartphone e tablet utilizzando l’app HP Smart e sfruttando opzioni come il Wi-Fi Direct, Wireless Dual Band, Mopria e AirPrint.

Prestazioni della stampante HP

Dal punto di vista delle prestazioni, l’HP Envy 6020e 223N4B regala all’utente una velocità di stampa fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 17 pagine al minuto a colori, con una risoluzione massima di 300 x 300 dpi. Supporta una vasta gamma di formati, tra cui carta comune A4, A5, A6, buste e carta fotografica, garantendo risultati eccellenti e dettagliati in ogni situazione.

Si tratta di una stampante HP+ e ciò implica che per utilizzarne appieno le funzionalità, è necessario avere un account HP attivo e una connessione Internet stabile per registrare la stampante e accedere ai servizi offerti. Oltre questo, è richiesto anche l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per garantire il corretto funzionamento e la compatibilità con il sistema. Grazie a HP+, il compratore ottiene un anno di garanzia supplementare e tre mesi di Instant Ink inclusi.

La stampante HP Envy 6020e 223N4B include anche un firmware con misure di sicurezza dinamica progettate per impedire l’utilizzo di cartucce non originali. Si consiglia quindi di utilizzare solo cartucce originali HP compatibili con questo modello. Nel complesso si configura come un’ottima scelta se si preferisce questa tipologia di stampa e sicuramente non avrete altra occasione di trovarla ad un prezzo altrettanto vantaggioso. Ora non vi basta che andare su Amazon, inserirla nel carrello ed aspettare che vi arrivi comodamente a casa.