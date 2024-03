WhatsApp batte TELEGRAM: 3 funzioni segrete FORTISSIME

WhatsApp con gli ultimi aggiornamenti ha distanziato Telegram, che qualcuno credeva potesse improvvisamente balzare davanti.

Alla fine così non è stato WhatsApp ha continuato a correre lungo la sua strada, totalizzando record su record a colpi di grandi aggiornamenti. Quello che molti utenti però non sanno è che esistono delle applicazioni esterne che possono rendere il tutto ancora più interessante mettendo a disposizione delle funzionalità che WhatsApp non offre. Dopo aver visto svariate soluzioni che poi sono risultate inutili, ecco che arrivano tre applicazioni di terze parti da scaricare per avere opportunità impossibili in un altro modo. Ricordiamo che tutte le soluzioni in questione sono totalmente gratuite e che non necessitano di un pagamento.

WhatsApp: queste tre funzionalità sono uniche nel loro genere, ecco come averle

Tutti coloro che vogliono avere l’opportunità di spiare il prossimo, possono fare riferimento a Whats Tracker. Con una notifica, l’utente che usa questa applicazione potrà sapere quando la persona da egli controllata entrerà o uscirà da WhatsApp.

L’altra applicazione che non bisogna perdere di vista si chiama invece Unseen. Con questa si può passare letteralmente inosservati ogni volta che si vuole leggere un contenuto in arrivo su WhatsApp. Sarà questa piattaforma di terze parti ad intercettare tutti i messaggi in arrivo, così da consentire all’utente di leggerli al di fuori dell’applicazione ufficiale e tra l’altro restando offline. Anche l’ultimo accesso resterà invariato perché non verrà mai aggiornato.

L’ultima applicazione è assolutamente utile invece si chiama WAMR e consente di fare qualcosa di letteralmente incredibile, ovvero recuperare i messaggi che qualcuno elimina di proposito prima che l’utente li possa leggere in una conversazione. Quello che bisogna fare è scaricare questa piattaforma e da quel momento in poi nessun messaggio sarà più un segreto visto che il contenuto delle notifiche sarà memorizzato appositamente e recuperabile.

Tutte le applicazioni di terze parti che sono state illustrate sono totalmente gratuite e non prevedono alcun tipo di pagamento futuro.