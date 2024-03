Bollo auto e canone RAI, i trucchi per EVITARLI sempre

Coloro che possono evitare di pagare il canone RAI o il bollo auto sono molti. Partendo dal primo, sono liberi di non pagarlo i cittadini che hanno compiuto il 75º anno di età e che hanno un reddito annuale netto che non superi gli 8000 €. Lo stesso vale anche per tutte quelle persone che in casa non hanno una televisione o una radio, apparecchi che servono per ricevere i canali nazionali satellitari. Anche le forze armate sono estromesse da questo tipo di pagamento e lo stesso vale per quei funzionari militari provenienti dall’estero che risiedono sul territorio italiano.

Per quanto riguarda il canone dunque si tratta di situazioni nettamente differenti rispetto al bollo auto che cambia da regione a regione.

Bollo auto: oltre al canone, anche questa tassa è odiatissima ma può essere evitata facilmente

Chi odia il canone dunque odia anche il bollo auto, che è una tassa totalmente diversa da quella appena descritta poche righe più in alto. Viene infatti disciplinata diversamente da regione a regione con costi che possono essere diversi anche per gli stessi veicoli.

Per non pagare, bisogna semplicemente attenersi ad alcune regole, come quelle che prevedono l’esenzione per chi ha la legge 104 o per chi possiede un’auto storica che dunque abbia più di vent’anni di età.

Con l’arrivo dei nuovi veicoli, le cose sono cambiate di netto ma molte persone ancora non lo sanno. In Lombardia e in Piemonte ad esempio chi possiede un’auto totalmente elettrica può evitare di pagare il bollo auto. Lo stesso vale anche nelle altre regioni ma solo per i primi cinque anni. Ci sono diverse agevolazioni che riguardano anche chi possiede un veicolo semplicemente ibrido e dunque non solo elettrico.

Sono queste alcune delle soluzioni utili per non pagare tasse che risultano odiatissime dal pubblico italiano. Consigliamo di sincerarsi di essere in possesso di questi requisiti ed effettuare le dovute richieste.