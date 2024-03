Amazon è ormai un gigante nel mondo degli acquisti online che offre una vasta gamma di prodotti e servizi attraverso la sua piattaforma.

Con una base così ampia di clienti, è essenziale che l’omonimo shop fornisca un servizio di assistenza clienti all’altezza delle aspettative.

In questa guida, mostreremo appunto come contattare gratuitamente l’assistenza clienti Amazon telefonicamente e altri metodi per comunicare con loro.

La famosa app, come detto, è conosciuta per la sua vasta selezione di prodotti e per la facilità con cui è possibile effettuare acquisti sulla piattaforma.

Vi sono PERò momenti in cui potrestEE avere bisogno di assistenza. Ad esempio per richiedere informazioni sulla garanzia di un prodotto, sostituire un articolo difettoso o chiedere il rimborso di un acquisto e altro ancora.

L’assistenza clienti Amazon è disponibile per aiutarti con queste e altre necessità.

Come contattare Amazon telefonicamente e Gratis

Se desiderate parlare direttamente con un rappresentante del servizio clienti di Amazon al telefono, potete farlo gratuitamente seguendo pochi semplici passaggi.

Su PC, basterà accedere alla pagina di supporto ufficiale della piattaforma e seguire le istruzioni per richiedere una chiamata .

ufficiale della piattaforma e seguire le istruzioni per . Se invece, state utilizzando l’app Amazon sul vostro telefono, potete trovare l’opzione per richiedere una chiamata nel menu Servizio Clienti.

Oltre alla comunicazione telefonica, l’azienda offre anche altri metodi per contattare il servizio clienti. Potete chattare con un operatore direttamente sulla pagina di supporto di Amazon o inviare un’email per ricevere assistenza.

Questi canali sono utili per risolvere problemi meno urgenti o per comunicare in modo scritto con il team di supporto.

Risposte alle domande frequenti

Amazon ha fornito risposte alle domande più comuni riguardanti il contatto con il servizio clienti. Ad esempio, attualmente non è disponibile un numero di telefono diretto per chiamare Amazon, ma è possibile richiedere una chiamata dal sito web o dall’app. In più, non è possibile comunicare con la piattaforma tramite WhatsApp, ma potete utilizzare la chat o l’email per ottenere assistenza.

Sia che abbiate bisogno di assistenza con un ordine, di informazioni sui prodotti o di altro supporto, il team di Amazon è disponibile per aiutarvi in ogni momento.