CoopVoce, ancora disponibile per 2 giorni la EVO 200 a 7 EURO

Riuscire a sottoscrivere un’offerta importante per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile non è assolutamente difficile siccome ce ne sono a bizzeffe in giro per il web. I gestori infatti sono molteplici e ognuno di essi riesce a garantire il risparmio, qualità e quantità con promozioni mobili di ottimo livello.

Ovviamente quando si parla dei gestori virtuali, sembra esserci quel qualcosa in più che attira il pubblico, come ad esempio un quantitativo molto ampio di giga e soprattutto un prezzo molto basso che dura tendenzialmente per sempre. A tal proposito CoopVoce, che di certo non è un gestore comune, ha lanciato delle nuove offerte mobili piene di contenuti nell’ultimo semestre.

CoopVoce: la nuova promo sta per scadere, la EVO 200 offre tutto e regala un mese

Gli utenti che sottoscrivono un’offerta di questo calibro possono poi optare anche per alcuni benefici. Il primo è quello di non pagare alcun costo di attivazione, che infatti è gratuito, e anche la spedizione della scheda SIM. Il secondo beneficio che poi CoopVoce offre è quello di concedere il primo mese totalmente gratis partendo con il primo pagamento dal secondo mese in poi.

Anche la portabilità è molto più semplice in quanto sono disponibili le nuove schede eSIM, quelle che vanno installate virtualmente. Un utente che passa a questo provider dunque non dovrà attendere per forza l’arrivo della scheda fisica.

Passando poi ai contenuti dell’offerta, al suo interno c’è tutto quello che uno desidera, a partire dai minuti e fino ad arrivare alla connessione. CoopVoce consente di avere con questa EVO 200, che durerà fino al 6 marzo, davvero ogni cosa. Ci sono infatti minuti senza limiti per telefonare tutti con 1000 SMS disponibili e infine anche 200 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di 7,90 € per quella che potrebbe essere l’offerta killer di questi ultimi tre mesi.