Il recente annuncio della chiusura del progetto auto di Apple ha suscitato reazioni sorprendenti nel mondo tecnologico, con il CEO di Xiaomi, Lei Jun, che ha espresso il suo shock di fronte alla notizia.

Questa decisione ha lasciato il campo aperto per Xiaomi nel settore automobilistico, ma il suo leader sembra piuttosto deluso dall’opportunità mancata.

Xiaomi, noto colosso tecnologico cinese, ha dimostrato ambizioni nel settore automobilistico presentando la sua prima auto elettrica, la SU7, al MWC 2024.

Questa mossa strategica avrebbe posizionato l’azienda come un forte concorrente nel mercato automobilistico. Ma la chiusura del progetto auto di Apple ha sollevato dubbi sul futuro dell’azienda in questo settore.

Investimenti e impegno di Xiaomi nell’automotive

Lei Jun ha ribadito l’impegno di Xiaomi nel settore automotive, affermando che gli investimenti in questo settore rappresentano una strategia fondamentale per l’azienda.

Con un investimento di 1,4 miliardi di dollari e un team di 3.400 ingegneri dedicati, Xiaomi ha dimostrato la sua determinazione nel diventare un attore significativo nel mercato automobilistico.

Malgrado la delusione per la fine del progetto auto di Apple, Lei Jun ha mostrato rispetto per la decisione della società americana. Ha evidenziato il numero relativamente basso di ingegneri assegnati al progetto auto di Apple rispetto a quelli impiegati da Xiaomi, suggerendo che la società potrebbe aver preferito concentrare le risorse sull’intelligenza artificiale.

Continua l’impegno di Apple nell’automotive

Anche se Apple ha abbandonato il progetto di creare un’auto propria, la società non ha intenzione di abbandonare completamente il settore automotive. Sta invece concentrando i suoi sforzi su Apple CarPlay e sull’applicazione Mappe. Cercando di migliorare l’esperienza di navigazione e di integrare sempre di più le funzionalità dei suoi dispositivi all’interno delle auto.

Insomma, anche se la fine del progetto auto di Apple può essere stata una delusione per alcuni, il settore automotive rimane un campo di battaglia per le principali aziende tecnologiche.

Il futuro dell’automotive è ancora pieno di opportunità e sfide, e solo il tempo dirà quale azienda sarà in grado di dominare questo settore in continua evoluzione.