Telegram distrugge WhatsApp con un AGGIORNAMENTO: ci sono 8 novità

È passato poco tempo da quando Telegram ha riportato il suo ultimo aggiornamento, utile per migliorarsi ulteriormente. La famosa applicazione di messaggistica istantanea è diventata tale ormai diversi anni fa e ora prova in ogni modo a spodestare WhatsApp dal primo posto in classifica.

Ovviamente tutto ciò sarà difficile, anche se con i nuovi aggiornamenti tutto sta cambiando. Dalla parte di Telegram ci sono numerose funzionalità ma come se non bastassero ecco che ne sono arrivate altre. Stando a quanto riportato dall’applicazione all’interno del suo report ufficiale in merito ai cambiamenti del nuovo update, sono addirittura 9 le nuove funzionalità. Più in particolare ci sarebbe da segnalare una miglioria su tutte: I gruppi adesso possono pubblicare delle storie salvandole come dei post all’interno delle loro pagine del profilo. Si possono però anche impostare degli stati unici e degli sfondi o magari personalizzare l’aspetto nei minimi dettagli.

Telegram si migliora con delle nuove funzionalità, ecco cosa è cambiato

Come già detto, gli amministratori di un gruppo potranno pubblicare delle storie. Tutti i membri che risponderanno vedranno le loro risposte all’interno del gruppo e si potrà avviare da quelle una nuova conversazione.

Anche l’aspetto dei gruppi è cambiato: ora sono potenziati e supportano delle nuove opzioni di personalizzazione. Si può cambiare il colore e il logo della copertina del profilo, si può impostare uno stato emoji e si può scegliere anche uno sfondo che tutti coloro che entreranno nel gruppo vedranno.

All’interno dei gruppi di livello più alto adesso ci sono delle funzioni Premium di Telegram, con gli amministratori che possono infatti scegliere delle nuove emoji personalizzate che tutti gli utenti del gruppo potranno usare anche non avendo acquistato l’abbonamento.

Ancora riservata a tutti gli utenti nei gruppi potenziati, c’è la trascrizione vocale illimitata per i messaggi vocali e per i video messaggi inviati nel gruppo. L’altra novità riguarda un badge speciale di potenziamento che viene mostrato all’interno dei messaggi che gli utenti che hanno potenziato il gruppo inviano.