TIM apre MARZO con le POWER fino a 150 GIGA al mese

È inutile girarci intorno intorno: i provider provano sempre e in ogni modo a disturbare la concorrenza, così da rubargli degli utenti. Dopo aver visto quanto fatto durante lo scorso mese di febbraio, sembra che questa riflessione possa continuare ad avere effetto, con TIM che recupererà un gran numero di vecchi utenti aggiungendone anche di nuovi. Il gestore italiano mira soprattutto ad alcuni gestori, in modo da portargli via parte del loro pubblico.

TIM vuole far vedere grandi cose durante questo mese di marzo che è appena cominciato e lo vorrà fare a lungo. Dopo lo scorso mese fatto di grandi traguardi, il gestore colorato di rosso mette di nuovo a disposizione le sue migliori offerte mobili che corrispondono sempre allo stesso nome, ovvero quello delle Power. Al loro interno c’è veramente di tutto se si valutano minuti, messaggi e giga per navigare sul web, non lasciando da parte un gran prezzo di vendita mensile.

TIM continua a battere la concorrenza con le sue offerte migliori, eccole qui

Tra tutte le offerte che gli utenti possono sottoscrivere ultimamente ci sono sicuramente quelle di TIM che stanno attirando tantissima attenzione. Effettivamente non potrebbe essere altrimenti alla luce di quello che offrono mensilmente, con minuti, messaggi e tantissimi giga.

Secondo quanto riportato, sono moltissime le persone che sono rientrate in TIM negli ultimi due mesi. Il primo motivo per farlo è stato certamente la Power Iron, dal costo di soli 6,99 € al mese con tutto incluso. Ecco infatti minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 100 giga in 4G per navigare in Internet.

La seconda offerta molto vantaggiosa è la Power Supreme Web Easy, soluzione che include al suo interno minuti e messaggi illimitati ma con 150 giga in 4G. Il primo mese in entrambi i casi è offerto gratuitamente da TIM che riserva l’offerta solo ed esclusivamente a coloro che provengono da Iliad o da un gestore virtuale.