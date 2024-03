Un prezzo sempre più basso sull’acquisto di Motorola Edge 30 Neo, smartphone che risulta essere perfettamente in grado di convincere gli utenti con prestazioni più che alla portata di tutti, sia in termini di qualità del display, che proprio del comparto fotografico.

Il terminale presenta oggi un pannello anteriore di 6,3 pollici di diagonale, con refresh rate a 120Hz, tecnologia pOLED con risoluzione FullHD+. A mani basse è una delle migliori in circolazione, per tale fascia di prezzo, poiché è davvero difficile pensare di riuscire ad accedere ad un prodotto dello stesso tipo, spendendo anche solo meno di 200 euro.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon che sono oggi disponibili in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale, così risparmierete al massimo delle vostre possibilità.

Motorola Edge 30 Neo: risparmio quasi del 40%

Motorola Edge 30 Neo è lo smartphone quasi perfetto che punta molto forte sul rapporto qualità/prezzo, data la presenza sul mercato da ormai qualche mese, infatti, l’utente finale può pensare di spendere poco e godere di ottime prestazioni. Ad oggi, infatti, la spesa da sostenere per un prodotto di questo tipo si aggira attorno a soli 184,98 euro, approfittando di uno sconto completo del 38% sui 299 euro previsti di listino. Eccovi il link per l’acquisto.

I punti di forza di un prodotto di questo tipo sono indubbiamente innumerevoli, si parte più semplicemente dalla presenza di una doppia fotocamera posteriore, entrambi i sensori sono da 64 megapixel, per poi andare direttamente verso un processore di fascia medio-bassa, il Qualcomm Snapdragon 695. La batteria da 4020mAh, risulta essere più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, sottolineando la presenza di una ricarica rapida a 68W, che risulta essere perfetta per coloro che vogliono riuscire a recuperare carica rapidamente, o il più rapidamente possibile. Il sistema operativo, è quasi superfluo ricordarlo, è Android, inizialmente aggiornato alla versione 12, ma con la possibilità di installare le successive.