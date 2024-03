Nel mondo della telefonia gli operatori ogni giorno si fanno la guerra per cercare di conquistare la fetta più grossa del mercato a suon di offerte e promozioni pensate per i clienti e per indurre le sottoscrivere una di queste ultime invogliandoli con minuti, SMS e giga di traffico Internet.

Ovviamente ogni operatore cerca di offrire offerte quanto più variegate possibili per riuscire a conquistare tutti i clienti accontentando le esigenze di tutti con promo adeguate a prezzi variabili.

Tra questi operatori ovviamente risulta anche ho. mobile, l’operatore viola così come tutti gli altri mette a disposizione un pool offerte super variegato pensato per accontentare tutti quanti, il dettaglio che colpisce e che all’interno di queste promozioni il quantitativo di giga offerto è sempre molto elevato.

Vediamo insieme le offerte messe a disposizione questo mese dall’operatore viola tra cui una che include davvero tantissimi giga perché ha bisogno solamente della navigazione.

Offerte a disposizione con tantissimi giga

Offerta solo dati:

Traffico dati: 300 GB al mese

300 GB al mese Velocità: 4G fino a 60 Mbps

4G fino a 60 Mbps Costo mensile: Clienti già ho. Mobile: 13,99€ Nuovi clienti con portabilità: 15,99€



Offerta ho. 7,99:

Traffico dati: 180 GB al mese

180 GB al mese Minuti: illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS: illimitati verso tutti i numeri

illimitati verso tutti i numeri Costo mensile: 7,99€

7,99€ Disponibile per: nuovi clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri

Altre offerte disponibili:

ho. 5,99 100 GB : al prezzo di 5,99€ al mese garantisce 100 GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso tutti i numeri.

: al prezzo di 5,99€ al mese garantisce 100 GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso tutti i numeri. ho. 9,99 230 GB: al prezzo di 9,99€ al mese garantisce 230 GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso tutti i numeri.

Se siete interessati vi basterà andare sul sito dell’operatore per procedere con l’attivazione che è gratuita, i passi sono semplici ed intuitivi e non richiedono troppo tempo per essere attivi.