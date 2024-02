WindTre, queste promo convenienti stanno per giungere al termine

Nel panorama delle offerte di telefonia mobile, WindTre si posiziona con una serie di proposte allettanti per il mese di Febbraio 2024, mirate a soddisfare una vasta gamma di utenti, dalla famiglia ai giovani, dagli anziani agli appassionati di tecnologia che necessitano di soluzioni dedicate alla navigazione dati. Le offerte spaziano da piani “tutto incluso” che offrono una combinazione di voce, SMS e dati, fino a soluzioni specifiche per chi cerca opzioni “solo dati” per dispositivi mobili o “solo voce” per chi privilegia le chiamate.

WindTre: le proposte di Febbraio

Le offerte “tutto incluso” di WindTre, attivabili online, partono da 12,99 euro al mese per WindTre Start 5G con Easy Pay, che offre 100 Giga di dati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, con la possibilità di abbinare l’acquisto di uno smartphone. Salendo di fascia, troviamo WindTre Full 5G, a partire da 14,99 euro al mese, che aggiunge 200 Giga in 5G e servizi aggiuntivi come la priorità al call center. Per chi cerca ancora di più, WindTre Unlimited 5G offre Giga illimitati fino in 5G a 29,99 euro al mese, con tutti i vantaggi delle offerte precedenti più una maggiore quantità di minuti verso l’estero.

WindTre non dimentica i più giovani e gli anziani, con offerte dedicate agli under 14, under 30 e over 70, come WindTre Super 5G Under 14 a 6,99 euro al mese, che include 50 Giga in 5G e minuti illimitati, e WindTre Super 5G Under 30 e Over 70 a 9,99 euro al mese per 100 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS.

Per chi è focalizzato esclusivamente sulla navigazione dati, WindTre propone Internet Card con 100 o 200 Giga per tre mesi o soluzioni come WindTre Cube Full, che a 12,99 euro al mese offre 150 Giga per navigare alla massima velocità, inclusivo di dispositivo WebCube per la gestione di più connessioni. Infine, per chi si concentra sulle chiamate, l’operatore offre opzioni “solo voce” a partire da 7,99 euro al mese, con minuti illimitati e una piccola quota di SMS e dati, ideali per chi non necessita di una grande quantità di traffico internet.