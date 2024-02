Ricordate che la pazienza è la virtù dei forti e che i prossimi iPhone 16 hanno una serie di motivazioni che sono molto convincenti. Quest’ultime partiranno dal rilascio del nuovo sistema operativo Apple.

Come sempre Apple non pensa in piccolo e iOS 18 sarà uno degli aggiornamenti più grandi di sempre. A convincerci di ciò è quel codice già scoperto nella beta di iOS 17.4. Ciò ci suggerisce che Ajax sarà impiegato per il riepilogo dei contenuti sul display dell’iPhone di un utente.

Con iOS 18 Siri potrebbe controllare “più personalizzazione e conversazioni naturali”, dovrebbe esserci la presenza delle funzioni AI create dall’azienda di Cupertino, con una chatbot made in Apple e molto altro. Ma il motivo per indirizzare l’attenzione sull’iPhone 16 è un altro.

Su iPhone 16 appare il Capture Bottom, ma che cos’è e a cosa serve?

Da quanto si sa, la serie iPhone 16 avrà a disposizione un pulsante capacitivo aggiuntivo, noto come “Pulsante di acquisizione”. Con il nome in codice “Project Nova”, il pulsante sarà uno dei punti di forza di iPhone 16, sempre se supererà la fase di test iniziale.

Anche se non si ha la certezza che superi i test, il pulsante di condizionamento si dovrebbe trovare poco più in basso del pulsante di accensione, dove attualmente è posizionato il ritaglio mmWave (che ipoteticamente verrebbe spostato sull’altro lato) sugli ultimi modelli di iPhone.

Il Captur Bottom non deve essere inteso come un pulsante meccanico, bensì come un pulsante capacitivo perché non si muove quando viene premuto. Rivelerà la pressione e il tocco, fornendo una risposta tattile grazie all’uso di motori tattili. I primi rumor vedono il Capture Bottom con la funzionalità di sensore di forza, che rileverà la pressione applicata e la convertirà la forza in segnali elettrici.

Stando alle parole di Mark Gurman di Bloomberg, il pulsante sarà capace di registrare video e di gestire la messa a fuoco come fanno le reflex. Offrirà la possibilità di gestire lo zoom dell’immagine scorrendo verso sinistra e destra sul pulsante. Il Capture Bottom sarà disponibile su tutta la serie iPhone 16 assieme al video spaziale e le cuffie Visione Pro. Siete davvero sicuri di volervi accontentare dell’iPhone 15, non riuscire ad aspettare l’arrivo di iPhone 16? Non manca poi così tanto al nuovo giocattolino di Apple.