Gli shorts di Youtube si aggiornano con nuove e utilissime funzioni

Gli sviluppatori di YouTube hanno annunciato di recente il lancio della nuova funzione Remix, mirata a tutta la tipologia di utenti che spesso si intrattengono con i contenuti delle Shorts.

Analizzando ciò che viene spiegato sull’Official Blog di YouTube, gli sviluppatori hanno deciso di introdurre una nuova funzione utile agli utenti per remixare i brevi video musicali sugli Shorts. Notevole è stato anche l’impegno da parte del colosso di Mountain View sulla creazione di un’interfaccia intuitiva ma soprattutto facile da utilizzare.

Come spiegato prima, l’utilizzo di queste nuove funzionalità è molto semplice e consiste solo nel selezionare l’opzione “Remix”, decidendo come modificare il video. Il team di sviluppo ha aperto al pubblico 4 nuove opzioni selezionabili: Collab, Green Screen, Sound e Cut. La prima permette di creare uno Short accanto al video, in modo da consentire agli utenti di eseguire la coreografia fianco a fianco con il proprio artista preferito.

YouTube aggiorna gli Shorts con nuove funzioni interessanti

Green Screen, invece, consente di utilizzare il video come sfondo per il proprio contenuto, in modo da poter filmare la propria reazione in tempo reale al primo ascolto. Sound fa in modo di prendere soltanto l’audio dal video per poi usarlo in un nuovo contenuto. In fine Cut esegue un taglio di una clip di 5 secondi per aggiungerla al proprio Short.

Cambiando punto di vista, questo nuovo aggiornamento dovrebbe aiutare YouTube ad aumentare la sua competitività verso TikTok. L’amatissima piattaforma popolata per lo più da giovani sta dando del filo da torcere agli altri social network, infatti il colosso di Mountain View, sta agevolando gli utenti per la creazione di Shorts da mobile sempre più intriganti. Si può scaricare la nuova versione di YouTube da APK Mirror, oppure dal Play Store su Android. L’unico problema che l’app potrebbe non essere stata ancora resa disponibile per tutti gli utenti.