Il mondo automobilistico è stato sorpreso dai risultati di uno studio condotto da Dataforce, che ha rivelato che il marchio Dacia ha superato Tesla come il marchio automobilistico con la più alta percentuale di fedeltà dei clienti.

Con un impressionante 80% di clienti che scelgono di ricomprare una Dacia, il marchio romeno si è distanziato dalla concorrenza. Superando persino i marchi di lusso come Tesla. Questo dato è particolarmente significativo considerando il contesto attuale del mercato automobilistico, caratterizzato da una crescente concorrenza e una diminuzione del numero di acquisti di auto private.

Dacia: un successo inaspettato

L’ammirazione dei clienti per il marchio Dacia è evidente, con una percentuale di fedeltà che supera addirittura quella dei marchi di lusso.

Questo successo può essere attribuito alla combinazione vincente di prezzi accessibili e affidabilità dei veicoli Dacia.

In più, il recente lancio della nuova Dacia Spring 2024 ha sicuramente contribuito a consolidare la posizione del marchio sul mercato.

Tesla, invece, nota per la sua leadership nel settore dei veicoli elettrici, si è classificata al secondo posto per la fedeltà dei clienti, con il 75% di essi che sceglie di rimanere fedele al marchio.

Anche se questo è un risultato degno di nota, è interessante notare come un marchio più accessibile come Dacia sia riuscito a superare persino il gigante dell’innovazione automobilistica.

Mini Cooper: il preferito tra i modelli

Analizzando i dati dei singoli modelli, emerge che la Mini Cooper si posiziona al vertice con un impressionante 64% di clienti che optano per un secondo acquisto.

Questo dato mette in luce l’appeal e la soddisfazione dei clienti per questo iconico modello. Soprattutto considerando il recente lancio della versione 2024.

Anche in questo caso, la fedeltà dei clienti è una testimonianza della riuscita combinazione di stile, prestazioni e affidabilità offerte dalla Mini Cooper.

L’eccezionale tasso di fedeltà dei clienti registrato da Dacia e altri marchi evidenzia l’importanza di offrire non solo prodotti di qualità ma anche un’esperienza complessiva soddisfacente per i clienti.

Questi dati sottolineano l’importanza per i produttori di automobili di investire nella costruzione e nel mantenimento di relazioni solide con i propri clienti. Al fine di garantire il successo a lungo termine sul mercato.