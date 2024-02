Uno dei maggiori interrogativi che da sempre tantissimi utenti si pongono è quello inerente la possibilità di registrare le telefonate effettuate con un altro utente, è legale oppure no registrare di nascosto una telefonata con un’altra persona ? La risposta non è semplice da dare e la confusione che ruota attorno all’argomento è molta, indubbiamente può rendersi necessario registrare per vari motivi, per ricordare ciò che si è detto a qualcuno, per conservare le informazioni e in caso di accordi telefonici impedire all’altro di ritrattare in modo unilaterale, o alle volte, anche a fine probatorio in contesti in cui si rende necessario farlo.

Dunque per dare risposta bisogna tenere conto di ciò che dice la legge italiane e come quest’ultima regolamenta tale pratica, per rispondere abbiamo chiesto ad alcuni esperti che conoscono la legge italiana meglio di noi e ciò che si desume è che la risposta è “Dipende“.

In alcuni casi non è illegale

In determinati casi registrare la conversazione non è illegale, nello specifico lo diventa se all’interno di una conversazione tra persone è presente un utente che registra senza che ambo le parti siano a conoscenza della sua presenza, quindi facendo un esempio, se durante una telefonata uno dei due interlocutori attiva il vivavoce per consentire ad un terzo utente di registrare il tutto, la pratica è illegale se l’altro utente non sa che c’è un terzo ad ascoltare.

Con la registrazione comunque si possono fare determinate cose, la si può ascoltare in privato e se necessario la si può fare ascoltare a persone che fanno parte dell’Amministrazione della Giustizia italiana, come autorità giudiziarie e forze dell’ordine, non si può invece condividere la registrazione con utenti esterni alla conversazione che dunque sono estranei alla vicenda, dunque l’altro interlocutore può ascoltare la conversazione senza problemi in quanto vi ha partecipato.