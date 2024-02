ZTE Corporation ha sollevato il velo sul suo ultimo prodigio tecnologico al Mobile World Congress 2024 a Barcellona. Presentandoo il gateway domestico Wi-Fi 7 LinkPro ZXHN F8748Q. Questo dispositivo all’avanguardia promette di portare la connettività domestica a nuovi livelli, offrendo velocità e prestazioni senza precedenti.

Il gateway domestico Wi-Fi 7 LinkPro ZXHN F8748Q di ZTE ha superato brillantemente i test di performance al MWC di Barcellona 2024. Grazie alla sua tecnologia avanzata, è in grado di raggiungere velocità Wi-Fi fino a 14 Gbps. Consentendo agli utenti di godere di una connessione domestica più veloce e affidabile che supporta applicazioni ad alta larghezza di banda come VR/AR e streaming 4K/8K.

ZTE Corporation: tecnologia all’avanguardia per prestazioni superiori

Dotato del primo ONT XGS-PON BE19000 Wi-Fi 7 a tre frequenze del settore, il gateway domestico Wi-Fi 7 di ZTE integra una NPU indipendente a otto core e un’inoltro hardware a 20 Gbps. Con 12 flussi spaziali integrati e tecnologie chiave come 4096-QAM e 320MHz di larghezza di banda. Il F8748Q offre un’eccellenza tecnologica che promette di superare le aspettative degli utenti più esigenti.

ZTE ha dimostrato un impegno costante per l’innovazione nel campo del Wi-Fi. Partecipando attivamente alla formulazione degli standard Wi-Fi e al processo di sviluppo dei prodotti.

Con oltre 370 proposte presentate al gruppo di lavoro sugli standard Wi-Fi e contributi significativi a caratteristiche chiave come l’MLO del Wi-Fi 7 e la bassa latenza, ZTE si conferma un leader nel settore della connettività domestica.

Espansione globale per un futuro connesso

Ma ZTE non si ferma qui. L’azienda sta già fornendo i suoi nuovi prodotti CPE Wi-Fi 7 a clienti in Spagna, Italia, Turchia e Giappone. In più continua a collaborare con operatori di tutto il mondo per innovare reti e servizi domestici.

Il suo obiettivo è offrire agli utenti esperienze di rete sempre più veloci, intelligenti e affidabili. Contribuendo così a creare un futuro digitalmente connesso e intelligente per tutti.

Insomma, con il lancio del gateway domestico Wi-Fi 7 LinkPro ZXHN F8748Q, ZTE si conferma un pioniere nell’innovazione tecnologica e un punto di riferimento nel settore delle telecomunicazioni. Grazie alle sue soluzioni all’avanguardia e al suo impegno per l’innovazione continua, l’azienda sta contribuendo a creare un mondo più connesso e intelligente per tutti.