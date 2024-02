Gli amanti della montagna, delle esplorazioni, o anche semplicemente del campeggio, devono necessariamente aggiungere al proprio corredo una torcia frontale, un prodotto che permette di illuminare la scena antistante l’utilizzatore, così da avere le mani libere per qualsiasi altra zione. Su Amazon è possibile avere a disposizione uno sconto decisamente interessante, pari al 50% del prezzo originario di listino.

La torcia frontale che andremo a descrivervi, è caratterizzata dall’offrire all’utente 6 modalità di utilizzo differenti, con faro LED nella parte anteriore (precisamente quattro LED), oltre a due luci rosse sui lati, così eventualmente da segnalare ad altre persona il pericolo, oppure per riuscire ad illuminare la scena, senza abbagliare.

Torcia frontale rossa: ecco quanto costa su Amazon

La torcia frontale disponibile su Amazon è estremamente economica, infatti dovete sapere che il suo prezzo di listino è di 18,99 euro, una cifra che a prima vista potrebbe apparire elevata per molti, ma che allo stesso tempo può venire ridotta del 50%, grazie all’applicazione del coupon disponibile direttamente in pagina, così da riuscire a spendere in finale solamente 8,50 euro.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, il prodotto non funziona a pile, ma dispone di una batteria integrata, che può venire ricaricata tramite la porta USB-C presente nella parte inferiore, ed il cavo effettivamente incluso in confezione. Sulla superficie è possibile trovare alcune spie LED che ne certificano la carica, così da riuscire a capire quanto tempo resta per il possibile utilizzo. L’autonomia, considerando che il componente è da 1200mAh, è di circa 4 ore di utilizzo continuativo. Per gli interessati, ricordiamo avere classe energetica G, ed essere facilmente trasportabile, date le dimensioni complessivamente ridotte rispetto a quelle che potrebbero essere le aspettative del consumatore, in quanto comunque la fascia elastica è removibile dal corpo centrale.