ZTE svela all'MWC il primo tablet 3D che non ha bisogno di occhiali

Al Mobile World Congress 2024, ZTE Corporation ha effettuato un’entrata trionfale presentando una serie di prodotti all’avanguardia, ma è il Nubia Pad 3D II a catturare l’attenzione come il primo tablet al mondo a offrire una visione 3D senza dover utilizzare gli occhiali appositi. Questo dispositivo rappresenta una fusione rivoluzionaria tra tecnologia 5G e intelligenza artificiale (AI), portando l’esperienza visiva tridimensionale a nuove vette di realismo e coinvolgimento.

L’elemento distintivo del nubia Pad 3D II è il suo motore di elaborazione AI, che ottimizza la visualizzazione 3D con un aumento dell’80% della risoluzione e del 100% della luminosità rispetto alla generazione precedente, oltre all’ottimizzazione del crosswalk.

Ciò si traduce in immagini con una vivacità e una chiarezza senza pari. Il motore di tracciamento oculare AI, al contempo, garantisce una fluida e naturale esperienza tridimensionale da qualsiasi angolazione seguendo l’occhio di chi utilizza il tablet. Lo schermo è da 12,11 pollici ed è dotato di altoparlanti con frequenza da 1W il ché contribuisce ad una riproduzione audio e video estremamente potente.

Quello che veramente spicca è la tecnologia Neovision 3D Anytime che consente agli utenti di convertire istantaneamente dal 2D al 3D con un solo clic. In questo modo amplia notevolmente le possibilità di fruizione dei contenuti e di utilizzo delle funzioni, permettendo di personalizzare la propria esperienza visiva.

Riproduzione dei contenuti 3D che renderanno la visualizzazione unica

Non si tratta soltanto di un dispositivo che permette solo di consumare contenuti, ma anche di crearli. Il nubia Pad 3D II supporta la creazione di contenuti 3D avanzati grazie al suo sistema biomimetico a doppia telecamera e al “Super Biomimetic Eye“, che danno la possibilità agli utenti di catturare e realizzare contenuti tridimensionali di alta qualità in modo intuitivo e coinvolgente. Il dispositivo supporta anche il multi-schermo donando la possibilità di condividere sul display del tablet le interfacce delle app direttamente dal proprio smartphone ZTE.

Anche le prestazioni non deludono gli appassionati. Attraverso una combinazione di punta di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, UFS4.0 e LPDDR5X, il nubia Pad 3D II offre una potenza di calcolo mai testata. La batteria in dotazione da ben 10000mAh, unita alla ricarica super veloce, dona un’autonomia tale da rendere qualsiasi timoroso della carica allo 0% tranquillo. Con il supporto per le bande 5G mainstream, gli utenti possono poi godere di una connettività fluida e senza interruzioni. Coloro che hanno la fortuna di visitare lo stand della ZTE all’MWC possono godere in anteprima di tutte queste magnifiche innovazioni.

La collaborazione con China Mobile testimonia l’impegno di ZTE nel promuovere l’innovazione nel campo della tecnologia 3D senza occhiali e nel creare un ecosistema completo per donare a un numero sempre maggiore di consumatori di godere dell’esperienza 3D. Con il nubia Pad 3D II, ZTE si conferma ancora una volta come leader nell’innovazione tecnologica, ridefinendo il concetto di tablet e aprendo la strada a un futuro di possibilità illimitate nel campo della visualizzazione tridimensionale.