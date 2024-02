MG Motor sta per svelare la sua ultima creazione al Salone dell’Auto di Ginevra 2024: la nuovissima city car ibrida MG3. L’evento, in programma per lunedì 26 febbraio, segnerà la Premiere Mondiale di questo importante modello, destinato a conquistare i cuori dei clienti europei nel corso del 2024.

La visione ibrida di MG Motor

Questa nuova proposta, denominata MG3 Hybrid Plus, rappresenta una pietra miliare nell’evoluzione dei propulsori MG, segnando il passaggio a un approccio ibrido. Diversamente dal suo predecessore alimentato a benzina, che ha riscosso successo sul mercato britannico, la MG3 Hybrid Plus offre ai clienti un’esperienza di guida puramente ibrida. Il sistema ibrido, caratterizzato da avanzate soluzioni tecnologiche, promette di combinare efficienza, prestazioni e un’autonomia a zero emissioni leader nella sua categoria, stabilendo nuovi standard nel vitale settore delle city car.

La filosofia di MG si traduce anche nella promessa di elevati livelli di assistenza alla guida e funzionalità di intrattenimento di serie. La vettura è dotata di nuovi schermi a doppio display e offre una vasta gamma di servizi di connettività, dimostrando l’impegno del marchio nel soddisfare le esigenze moderne dei guidatori.

Esprimendo il suo entusiasmo, Andrea Bartolomeo, Vice President e Country Manager di SAIC Motor Italy, ha affermato che la MG3 si distingue come una compatta ibrida di segmento B che incarna l’eccellenza nelle prestazioni, nell’efficienza, nel valore e nella tecnologia. Egli ha manifestato la sua convinzione che i clienti apprezzeranno appieno le caratteristiche distintive di questa vettura, che si presenta come un connubio di contenuti ricchi e praticità eccezionale. Sarà una sfida significativa per l’importanza che riveste per il mercato, ma siamo convinti che la MG3 abbia le carte in regola per essere un’auto di successo.”

Tra passato e futuro nell’evoluzione dell’elettrico

In aggiunta alla MG3, l’ammiraglia Cyberster, una roadster completamente elettrica, sarà anch’essa in mostra a Ginevra. Durante l’evento, verranno svelate le straordinarie scelte cromatiche che caratterizzeranno questa vettura, mentre saranno confermati i dati tecnici, le prestazioni, la potenza e l’autonomia della cabriolet, consolidando ulteriormente la presenza di MG nel mercato delle auto elettriche.

L’annuncio di queste nuove proposte sottolinea l’impegno di MG nel rimanere all’avanguardia nel settore automobilistico, fornendo soluzioni innovative e sostenibili che rispondono alle crescenti esigenze dei consumatori. La combinazione di tecnologia avanzata, design accattivante e funzionalità all’avanguardia sembra posizionare MG come un protagonista significativo nel panorama automobilistico del futuro.