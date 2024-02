Smart Tv SAMSUNG Crystal UHD al 39% di SCONTO su Amazon

Le smart TV sono state create per donare una serie di vantaggi rispetto alle televisioni tradizionali, grazie alla loro capacità di connettersi a Internet e accedere a una vasta gamma di contenuti e servizi online. Se stai cercando un’esperienza di visione coinvolgente e di alta qualità, che sia anche in grado di darti versatilità non andare oltre. La SAMSUNG Crystal UHD TV da 55 pollici è la risposta ideale, capace di offrirti tutto ciò che desideri e molto altro ancora. Attualmente in promozione su Amazon a soli 423,22€ grazie al generoso sconto del 43%, è un’affare da non perdere per chiunque sia alla ricerca di un nuovo dispositivo per il proprio salotto.

Tecnologia Pura per una TV dalla visione ultra definita

Una delle caratteristiche di punta di questo particolare modello è la tecnologia PurColour, che permette la riproduzione di colori ottimizzati per la visualizzazione di immagini vivide e realistiche. Che tu stia guardando i tuoi film preferiti, i programmi o i video online, sarai sorpreso dalla qualità visiva e dalla resa cromatica.

La SAMSUNG Crystal UHD possiede anche un potente processore Crystal 4K, con il suo sistema di upscaling, garantisce una risoluzione 4K anche ai contenuti non nativi, garantendoti un’esperienza di visione nitida e dettagliata in ogni momento. Grazie a questa tecnologia avanzata, potrai goderti ogni dettaglio dei tuoi contenuti preferiti scoprendone ogni singolo dettaglio.

Inoltre, con Smart Hub, questa TV si adatta alle tue esigenze. Diviso in tre categorie, esso ottimizza la tua esperienza in base al tipo di utilizzo che fai del dispositivo. Ma l’esperienza di visione non è completa senza un audio di alta qualità e la SAMSUNG Crystal UHD non delude nemmeno su questo fronte. Con un audio surround 3D e un audio virtuale del canale superiore, sarai immerso in un suono coinvolgente e realistico che trasformerà la tua esperienza di visione in un’esperienza cinematografica. Ad essi si aggiunge l’Adaptive Sound che ottimizza l’audio in tempo reale in base alla scena che stai guardando. Cosa aspetti? Acquistala subito su Amazon.