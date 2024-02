Samsung ha recentemente aggiornato l’applicazione Try Galaxy per iPhone, consentendo agli utenti Apple di sperimentare alcune delle funzionalità offerte dalla suite Galaxy AI. Questa suite, inizialmente disponibile in esclusiva sui dispositivi Galaxy, è stata lanciata con la serie Galaxy S24. L’aggiornamento dell’app per iOS mira a offrire un’anteprima simulata dell’esperienza One UI 6.1, che include una serie di funzionalità avanzate come Live Translate, Chat Assist, Photo Assist, Circle to Search, Note Assist e altro ancora.

iPhone incontra Galaxy

In precedenza, l’app consentiva agli utenti iPhone di ottenere solo un piccolo assaggio dell’esperienza Galaxy, ma ora, grazie all’espansione delle simulazioni, gli utenti possono esplorare in dettaglio le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Questa mossa è particolarmente significativa dato che Samsung ha posto un’enfasi considerevole sull’integrazione di funzioni avanzate di intelligenza artificiale nei suoi dispositivi.

L’app Try Galaxy per iOS ora offre demo interattive che permettono agli utenti di esplorare le diverse funzionalità di Galaxy AI in modo virtuale. Sebbene non sia possibile utilizzare effettivamente queste funzionalità su un iPhone, l’esperienza simulata offre una panoramica completa di come operano gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Questo approccio consente agli utenti Apple di avere una visione a 360 gradi delle potenzialità della suite Galaxy AI.

È interessante notare come Samsung stia cercando di coinvolgere gli utenti di iPhone in modo più approfondito, aprendo loro le porte alle caratteristiche avanzate della sua suite AI. Questo può essere interpretato come un passo strategico per suscitare interesse e curiosità tra gli utenti Apple, offrendo loro un’anteprima delle innovazioni software che Samsung sta portando nel settore degli smartphone.

Samsung rompe le convenzioni

L’aggiornamento dell’app Try Galaxy rappresenta non solo un ampliamento delle funzionalità simulate per gli utenti iPhone ma anche un tentativo di Samsung di proiettare la propria visione del futuro degli smartphone, caratterizzata dall’intelligenza artificiale avanzata, anche al di fuori della sua base utenti tradizionale. Un approccio che potrebbe avere implicazioni interessanti nel panorama sempre più competitivo della tecnologia mobile.