OFFERTA: Avvitatore Elettrico con 30 Accessori a 16,15€ su Amazon

Effettuare lavori, anche se piccoli, richiede l’uso di strumenti adatti e a volte di diversi tipi di cacciavite. I classici, oltre a rallentare ciò che facciamo, sono limitati alla punta che posseggono. La soluzione è però a portata di mano, l’Avvitatore Elettrico SORAKO potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno. Attualmente in offerta su Amazon a soli 16,15€, questo avvitatore elettrico offre una serie di funzionalità che lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni domestiche e professionali.

Dotato di una batteria potente da 3,6 V 1300 mAh, l’avvitatore elettrico offre una coppia massima di 6 Nm e una velocità regolabile da 0 a 180 RPM, garantendo prestazioni costanti e affidabili per le tue esigenze di avvitatura e foratura nel legno. Grazie al mandrino elettromagnetico da 6,35 mm, il cambio degli accessori è semplice e veloce, offrendo una maggiore versatilità nei tuoi progetti.

Accessori inclusi, led integrato e design maneggevole dell’avvitatore

Tramite i 30 accessori inclusi nella confezione, tra cui diverse punte da trapano e un’asta di prolunga, l’Avvitatore Elettrico SORAKO è pronto per affrontare una vasta gamma di applicazioni. L’interruttore avanti e indietro consente un rapido cambiamento tra l’avvitamento e lo svitamento delle viti, rendendo il lavoro più efficiente e agevole. Una caratteristica molto utile di questo avvitatore elettrico è la presenza di un LED integrato, che fornisce illuminazione aggiuntiva durante i lavori in ambienti poco illuminati o angoli bui. Inoltre, un indicatore di batteria ti permette di monitorare facilmente lo stato di carica dell’avvitatore, garantendo che tu non rimanga mai a corto di energia durante i tuoi progetti.

Il suo design ergonomico e leggero permette una presa comoda e sicura per ridurre l’affaticamento durante l’uso prolungato. L’impugnatura in morbida gomma assicura una presa stabile, mentre le dimensioni compatte consentono di trasportare facilmente lo strumento ovunque tu vada. Il produttore ti offre anche una garanzia di 2 anni su questo prodotto, dimostrando il proprio impegno per la qualità e la soddisfazione del cliente. Approfitta dell’offerta momentanea su Amazon e porta la tua esperienza di bricolage al livello successivo con l’Avvitatore Elettrico SORAKO!