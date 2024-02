Fujifilm Instax Square Link è una buonissima stampante portatile che può aiutare tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo che gli permetta di stampare in movimento le proprie fotografie, approfittando delle cartucce Square, ovvero pellicole di dimensioni 86 x 72 millimetri.

Il funzionamento di un prodotto di questo tipo nasce per essere standalone, infatti è possibile utilizzarlo per stampare le immagini direttamente da altri device Fujifilm Instax, in particolare SQ 40 o SQ 1, ma allo stesso tempo nessuno vi vieta di poter inviare in stampa le fotografie da uno smartphone su cui è stata installata l’applicazione gratuita dedicata. Quest’ultima è fondamentale per riuscire ad apportare importanti modifiche allo scatto, sia in termini di miglioramenti grafici fondamentali per la resa finale, che proprio per quanto riguarda la personalizzazione con temi, stickers, cornici, emoji e quant’altro (si può dare libero sfogo alla propria creatività).

Fujifilm Instax Square Link: che stampante incredibile su Amazon

Acquistare Fujifilm Instax Square Link, a dispetto di quanto effettivamente si potrebbe pensare, non richiede un esborso particolarmente elevato, nello specifico gli utenti dovrebbero spendere, di listino almeno, 149 euro. Nel periodo corrente Amazon ha deciso di attivare una offerta molto speciale, con sconto del 23% rispetto al suddetto prezzo, fino ad arrivare ad una spesa finale di soli 114 euro. Per l’acquisto vi potete collegare direttamente qui.

Da notare che il prodotto presenta una batteria integrata, ciò sta a significare che gli utenti possono utilizzarlo tranquillamente in mobilità, senza doversi affidare continuamente ad una noiosa presa a muro. La spedizione viene sapientemente gestita dalle mani di Amazon, in tal modo sarà possibile ricevere rapidamente la merce presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi ed approfittando anche della garanzia di 24 mesi.