BMW ha recentemente ampliato la sua gamma Serie 5 introducendo la nuovissima variante familiare Touring, che, per la prima volta, è disponibile anche in una versione completamente elettrica chiamata i5 Touring. Questa nuova station wagon conserva le linee pulite e raffinate della berlina, ma si distingue per una griglia anteriore più prominente. Quest’ultima può essere arricchita dall’opzionale illuminazione di contorno BMW Iconic Glow. Sul retro, si nota un tetto leggermente inclinato, che conferisce un tocco di sportività al design complessivo. Tra le opzioni di cerchi disponibili, si possono scegliere tra 18, 19, e in alternativa, quelli più grandi da 21 pollici.

La Serie 5 Touring offre tre differenti pacchetti di personalizzazione: M Sport, M Sport Pro e M Carbon Exterior. Rispetto al modello precedente, le dimensioni della vettura sono cresciute, con un aumento di 97 mm in lunghezza, 32 mm in larghezza e 17 mm in altezza. Mentre il passo è stato esteso di 0,8 pollici. All’interno, l’abitacolo presenta le stesse soluzioni della berlina. In particolare, sono inclusi un display curvo con un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un sistema di infotainment da 14,9 pollici.

Arriva la nuova elettrica BMW

Il bagagliaio della Serie 5 Touring offre una capacità complessiva di 1.700 litri, fornendo un ampio spazio per il carico. Il sistema operativo è il BMW 8.5, che supporta lo streaming video e i giochi AirConsole, oltre ad essere compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Gli interni della vettura sono completamente vegani, con sedili sportivi e un nuovo volante dal fondo più piatto.

Una delle novità più significative è l’introduzione della versione completamente elettrica i5 Touring. Dotata di un pacco batterie da 81,2 kWh, la i5 eDrive40 Touring è alimentata da un motore posteriore che eroga 340 cv e 430 Nm di coppia. Questa configurazione permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi, con un’autonomia fino a 560 km. La versione di punta, la i5 M60 xDrive Touring, è dotata di un sistema di trazione integrale a doppio motore, che offre 601 cv e 820 Nm di coppia. Con queste specifiche, la vettura può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, con un’autonomia leggermente inferiore di 506 km.

La ricarica della Serie 5 Touring può avvenire tramite ricariche AC da 11 kW e 22 kW, oltre a ricariche rapida DC fino a 205 kW. Per le varianti termiche, sono disponibili opzioni ibride leggere, tra cui un turbodiesel a quattro cilindri da 2.000 cc, che eroga 197 cv e 400 Nm di coppia, abbinato a una trasmissione a 8 velocità e, in opzione, a un sistema di trazione integrale.

La nuova BMW Touring è equipaggiata con un sistema Driving Assistant Professional che include diverse funzionalità avanzate di assistenza alla guida. Tra queste troviamo lo Steering and Lane Control Assist. È disponibile anche il Distance Control con la funzione Stop & Go e l’Highway Assistant, che consente la guida a mani libere fino a 130 km/h. Inoltre, è presente un Assistente al cambio di corsia ad attivazione oculare, per una maggiore sicurezza durante la guida.

Per quanto riguarda i prezzi, la Serie 5 Touring offre attualmente due varianti: il diesel 520d sDrive, disponibile a partire da 71.000 euro, e la versione xDrive, a partire da 73.400 euro. Per quanto riguarda le versioni elettriche, la eDrive40 è disponibile a partire da 78.000 euro, mentre la versione M Sport Edition parte da 80.700 euro. Il modello di punta, la i5 M60, ha un prezzo di listino di 103.800 euro.