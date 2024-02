La nuovissima generazione di ASUS ZenBook Duo 14, presentata durante il CES 2024 di Las Vegas, si appresta a fare il suo debutto sul mercato italiano, promettendo una rivoluzione nel panorama dei laptop con un form factor completamente rinnovato rispetto ai suoi predecessori. Questo laptop, dotato di due display da 14″, rappresenta una novità significativa poiché entrambi i pannelli adottano la tecnologia OLED, conferendo un’esperienza visiva avanzata. ASUS ha annunciato che il prodotto è ora disponibile in esclusiva sul Web Shop italiano ufficiale al prezzo iniziale di 2.199€, con l’arrivo previsto su altri rivenditori, tra cui Amazon, Mediaworld e i negozi certificati ASUS Gold Store, a partire dal mese di marzo.

Due display OLED, una visione futuristica

La configurazione di punta offre il processore Intel Core Ultra 9 185H, una memoria SSD da 1 TB e una quantità di RAM attualmente non specificata, sebbene al momento dell’annuncio si fosse menzionato un massimo di 2 TB di storage e 32 GB di RAM. Al momento, sembra che l’ASUS WebShop offra solo questa configurazione di base senza opzioni alternative.

Le specifiche tecniche principali del dispositivo includono due display Lumina OLED da 14″, con una risoluzione di 3K (2.880 x 1.800 pixel), un refresh massimo di 120 Hz e la tecnologia NanoEdge per bordi super sottili. La potente CPU Intel Core Ultra 9 185H a 16 core è supportata da una GPU integrata Arc e da un’unità di elaborazione neurale Intel AI Boost. L’opzione di storage offre fino a 2 TB di SSD PCIe 4 gen, mentre la RAM può raggiungere un massimo di 32 GB con tecnologia LPDDR5X.

In termini di connettività, il laptop è dotato di una vasta gamma di porte, tra cui 1x USB 3.2 Type-A, 2x Thunderbolt 4 Type-C e 1x jack audio combo da 3,5 mm. La presenza di Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 assicurano una connessione veloce e affidabile. La webcam FHD con IR per la scansione del volto tramite Windows Hello, gli altoparlanti stereo by Harman Kardon e una batteria potente da 75 Wh completano il pacchetto.

Il dispositivo è leggero e compatto, con un peso di 1,65 kg con la tastiera cover inclusa nella confezione e 1,35 kg senza. Le dimensioni di 31,35 x 21,79 x 1,46~1,99 cm sottolineano la portabilità e la praticità di questo laptop innovativo.

ASUS ZenBook Duo 14 rivoluziona il concetto di laptop

L’ASUS ZenBook Duo 14 si presenta come una proposta all’avanguardia nel panorama dei laptop, offrendo un connubio di potenza, tecnologia e design avanzato. Con la sua disponibilità imminente sul mercato italiano, i consumatori avranno l’opportunità di sperimentare in prima persona le potenzialità di questa nuova generazione di dispositivi. La competizione nel settore dei laptop si fa sempre più intensa, e ASUS sembra puntare a rimanere un punto di riferimento grazie a questa innovativa proposta.