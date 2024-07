Con il lancio della nuova gamma Pixel 9 di Google, previsto per il 13 agosto, si intensificano le indiscrezioni. L’azienda ha già svelato ufficialmente il design dei nuovi dispositivi tramite alcuni teaser. Quest’ultimi mettono in risalto anche le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Gemini AI. Tale servizio, nella sua versione “Advanced“, potrebbe essere offerto gratuitamente per un anno sui nuovi Pixel.

Un aspetto cruciale per gli smartphone che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale è la potenza del processore. Inoltre, è altrettanto importante la quantità di RAM disponibile. Per quanto riguarda i dispositivi iPhone, è stato confermato che saranno necessari almeno 8GB di RAM. Insieme ad un processore A17 Pro o M1 (e successivi) per supportare Apple Intelligence. Di conseguenza, i dispositivi con processori meno potenti o con meno di 8GB di RAM saranno esclusi.

Nuovi dettagli sul Pixel 9 Pro XL di Google

Per quanto riguarda gli smartphone Android e Gemini AI, sembra che potrebbe essere sufficiente un processore non eccessivamente potente. Ma sarebbero necessari almeno 12GB di RAM. Ad esempio, il nuovo Galaxy Z Flip 6 di Samsung è dotato di suddetta quantità di RAM. Eppure, le indiscrezioni presenti online suggeriscono che l’intera gamma dei nuovi smartphone avrà addirittura 16GB di RAM. Si tratta di un aumento rilevante rispetto ai modelli precedenti che non superavano i 12GB.

E non è tutto. Sono emerse ulteriori conferme grazie a foto scattate a una versione preliminare del Pixel 9 Pro XL. Nome in codice “komodo“. Tale versione ha 16GB di RAM LPDDR5 e 256GB di spazio di archiviazione. Non è ancora noto se sarà la configurazione di base. Ma rappresenta comunque un notevole miglioramento rispetto ai precedenti modelli.

I nuovi smartphone avranno display OLED. Le cui dimensioni variano dai 6,24 pollici del modello base ai 6,73pollici del Pixel 9 Pro XL. Bisogna poi considerare il modello pieghevole. Il Pixel 9 Pro Fold avrà un display esterno da 6,29pollici. Mentre quello interno da 8,02pollici. I prezzi previsti varieranno dagli 899 euro del Pixel9 con 128GB di storage ai 2029euro del Pixel 9 Pro Fold con 512GB.