Samsung Galaxy S23: PREZZO ASSURDO in offerta su Amazon

Samsung Galaxy S23 viene oggi venduto su Amazon ad un prezzo veramente assurdo, la migliore soluzione su cui gli utenti possono pensare di fare affidamento, nel momento in cui fossero interessati a comprare un prodotto di altissima qualità, nonostante comunque non sia più così recente.

Il risparmio è elevato, ma nello specifico di che smartphone stiamo parlando? dovete sapere infatti che il prodotto in questione ha dimensioni di 146,3 x 70,9 x 7,6 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 168 grammi, dimostrando a tutti gli effetti che nella botte piccola ci sta davvero il vino buono. Il display è un componente da 6,1 pollici di diagonale, tecnologia Dynamic AMOLED 2X, che raggiunge il refresh rate a 120Hz, passando anche per 422 ppi, protezione Gorilla Glass Victus 2 e ben 16 milioni di colori.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove trovare i codici sconto gratis e le offerte Amazon migliori della giornata.

Samsung Galaxy S23: occasione assurda su Amazon

Un prezzo davvero inedito per l’acquisto di Samsung Galaxy S23, infatti in questi giorni gli utenti possono pensare di mettere le mani su un prodotto di qualità, sebbene comunque non sia più così recente quanto avremmo voluto, andando a spendere solamente 561,96 euro. Il modello commercializzato è provvisto di garanzia di 24 mesi, ed è completamente no brand, quindi gli aggiornamenti di sistema vengono rilasciati dal produttore, e non dall’operatore telefonico. Collegatevi subito qui per l’acquisto.

Il comparto fotografico è sicuramente di ottima qualità, essendo composto da 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, che apre le porte verso scatti di qualità superiore al normale, passando poi per un ultragrandangolare da 10 megapixel, e finendo con i 12 megapixel previsti dal sensore con zoom ottico. I video vengono girati al massimo in 8K UHD, con zoom ottico 3X, anteriormente invece potete trovare un componente da 12 megapixel con apertura F2.2.