Il produttore tech Vivo continua a portare sul mercato tanti nuovi prodotti di rilievo. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha presentato in veste ufficiale in madre patria un nuovo device della gamma Vivo Y, ovvero il nuovo Vivo Y100t. Quest’ultimo, in particolare, sembra essere una vecchia conoscenza. Sembra trattarsi infatti della versione re-branded di un device di casa iQOO, ovvero iQOO Z8, il quale era stato presentato in veste ufficiale in Cina lo scorso agosto 2023.

Vivo presenta il nuovo Vivo Y100t, versione re-branded di iQOO Z8

Il produttore tech Vivo ha da poco annunciato il nuovo Vivo Y100t, un dispositivo che in realtà sembra che conosciamo. Come già detto in apertura, infatti, questo smartphone sembra essere la versione re-branded dello scorso IQOO Z8, annunciato in Cina soltanto qualche mese fa. Tranne per il marchio dell’azienda posto sul retro, tra i due smartphone non sembrano esserci differenze.

Sulla parte frontale troviamo infatti sempre un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.63 pollici e anche qui troviamo una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, poi, anche questa volta troviamo uno dei nuovi processori di casa MediaTek. Ci riferiamo in particolare al soc MediaTek Dimensity 8200. Ad accompagnarlo, sono presenti svariati tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Il comparto fotografico prevede poi due sensori fotografici rispettivamente da 64 e 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 16 MP. Lo smartphone di casa Vivo può infine contare sulla presenza di una grande batteria da 5000 mah.

Prezzo e disponibilità

Anche dal punto di vista del prezzo non ci sono molte differenze fra i due dispositivi a marchio Vivo e iQOO. Anche il nuovo Vivo Y100t, infatti , sarà distribuito ad un prezzo iniziale di circa 190 euro al cambio attuale.