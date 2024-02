Le nuove “batterie ad acqua” potrebbero aiutare a ridurre i pericoli che comportano le loro controparti tradizionali, come quelle super diffuse agli ioni di litio.

Le batterie agli ioni di litio hanno cambiato il mondo, consentendo di fare e migliorare qualsiasi cosa, dalle auto elettriche ai cellulari. Sono molto più affidabili e soprattutto di lunga durata. Tuttavia, sono anche volatili a causa dei materiali al loro interno. Occasionalmente possono persino prendere fuoco o esplodere del tutto. In risposta a queste problematiche, i ricercatori hanno sviluppato “batterie acquose agli ioni metallici – possiamo chiamarle ad acqua”. Usano l’acqua per sostituire gli elettroliti organici che attualmente consentono alla corrente elettrica di fluire tra i terminali positivo e negativo. Risultano più sicure e possono essere smontate e riciclate alla fine della loro vita.

Il modo in cui sono progettate queste cosiddette batterie ad acqua le rende anche relativamente facili da produrre. “Utilizziamo materiali come il magnesio e lo zinco che sono abbondanti in natura, economici e meno tossici. Ciò aiuta a ridurre i costi di produzione e i rischi per la salute sia nostra che dell’ambiente”.

Batterie ad acqua, la svolta che potrebbe portare alla sostituzione di quelle a litio

Una ricerca ha permesso agli scienziati di far durare queste batterie a lungo e con riscontri positivi, più o meno in linea con quelle agli ioni di litio. Sarebbero ideali per un uso intensivo e ad alta velocità per diverse applicazioni nel mondo reale. “Con una capacità impressionante e una durata di vita estesa, non abbiamo solo migliorato la tecnologia delle batterie. Infatti, abbiamo anche integrato con successo il nostro design che si affida ai pannelli solari, dimostrando uno stoccaggio efficiente e stabile dell’energia rinnovabile”. Le batterie potrebbero essere utilizzate anche per grandi progetti, evitando il pericolo di incendi. Al contempo potrebbero adattarsi a qualsiasi progetto di piccola entità.