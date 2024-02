Google: in arrivo due modelli di intelligenza artificiale aperti a tutti

Mercoledì scorso, Google ha sorpreso il mondo della tecnologia presentando due rivoluzionari modelli di intelligenza artificiale, Gemma 2B e Gemma 7B, progettati non solo per l’uso interno, ma anche per essere accessibili agli sviluppatori esterni, consentendo loro di creare le proprie soluzioni innovative. Questi modelli, definiti “aperti“, rappresentano un salto significativo nell’accessibilità e nell’uso dell’AI su larga scala.

Gemma 2B e Gemma 7B sono i prodotti della genialità degli ingegneri di Google, già utilizzati con successo per sviluppare Gemini, la controparte di Google di ChatGPT, il celebre software di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI. Oltre alla loro potenza e versatilità, ciò che rende questi modelli ancora più interessanti è il fatto che sono disponibili gratuitamente per chiunque abbia l’interesse e le competenze necessarie per sfruttarli. È comunque probabile che Google imponga alcune condizioni per il loro utilizzo, al fine di garantire un utilizzo responsabile e conforme alle normative.

I nuovi modelli di intelligenza artificiale proposti da Google

L’iniziativa di Google segue le orme di Meta che l’anno scorso ha rilasciato una serie di codici di base per consentire agli sviluppatori di creare chatbot avanzati, in grado di simulare conversazioni umane in modo convincente. L’obiettivo di entrambe le aziende è chiaro: incoraggiare gli sviluppatori a familiarizzare con le loro tecnologie e a sperimentare nuove soluzioni, con la speranza che ciò porti a una maggiore adozione dei loro servizi di cloud computing, utilizzati per la gestione dei dati online.

Questa mossa strategica da parte di Google e Meta è destinata a creare un ecosistema più ampio e dinamico intorno all’AI e all’elaborazione del linguaggio naturale, aprendo la strada a un’innovazione più rapida e diversificata. Offrendo accesso ai loro potenti modelli AI, queste aziende stanno effettivamente democratizzando l’AI, consentendo a un numero più ampio di sviluppatori di accedere a strumenti avanzati precedentemente disponibili solo a pochi privilegiati.

Inoltre, questa iniziativa potrebbe anche avere profonde implicazioni per il futuro del lavoro e dell’automazione. Con l’accesso facilitato a modelli AI avanzati, è probabile che vedremo un aumento nella creazione e nell’implementazione di soluzioni automatizzate in una vasta gamma di settori, dall’e–commerce alla sanità, dall’istruzione alla finanza.

Dunque, l’introduzione di Gemma 2B e Gemma 7B da parte di Google rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui l’intelligenza artificiale è più accessibile e pervasiva che mai. Con questa opportunità senza precedenti sorgono anche sfide importanti che richiedono un approccio responsabile e consapevole da parte di tutti gli attori coinvolti, al fine di massimizzare i benefici dell’AI mentre si mitiga il potenziale pericolo.