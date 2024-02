Expert distrugge Euronics con SMARTPHONE e PC regalati

Serviva una spinta ulteriore da parte di Expert per riuscire a vincere ancora una volta il confronto con gli altri grandi magazzini sul territorio italiano. Effettivamente l’azienda ci è riuscita a mostrare prezzi ancora più bassi, peraltro con una grande varietà di articoli disponibili. L’ultimo catalogo aveva portato in realtà già diverse offerte top.

Adesso il colosso sta cercando di occuparsi del futuro, partendo da un nuovo volantino ufficializzato proprio da poco. Non manca nulla al suo interno, visto che tutte le categorie sono ben coperte da tantissimi prodotti di livello. Expert vuole dimostrare di averne di più rispetto agli altri ed è per tale motivo che ha deciso di abbassare ulteriormente i prezzi. Secondo quanto riportato infatti sarà difficile questa volta riuscire a fare meglio, come dimostrano alcuni smartphone, computer e molto altro ancora.

Sono davvero moltissimi i prodotti in sconto ed è per questo che il volantino risulta ricco come non mai. È proprio per questo motivo che Expert torna sempre di moda, proprio perché propone dispositivi che gli altri grandi magazzini non hanno. Ovviamente qui in basso potete dare una veloce occhiata al nuovo volantino, immagine per immagine e pagina per pagina.

Expert ha trovato il volantino perfetto per dominare, eccolo qui

Dopo aver dato un’occhiata alle offerte presenti in questo volantino qui in alto, si può procedere con la spiegazione di alcuni sconti. Il consiglio va certamente sulla smart TV Crystal UHD 4K di Samsung, prodotto da ben 43 pollici di ampiezza che costa oggi solo 449 €.

Ci sono anche diversi smartphone a prezzo ottimo, come l’iPhone 14 da 128 giga di memoria che costa infatti solo 699,90 €. Chi ama i computer portatili, oggi può trovare un Acer con processore Intel Core i5, 8 GB di memoria RAM e display da 15,6″. Il prezzo è di 499 € in sconto presso i negozi di Expert.