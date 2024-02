Iliad è uno degli operatori che ha cambiato per sempre il panorama della telefonia mobile con le sue offerte strepitose a basso costo e con tanti giga per navigare. L’operatore propone spesso alcune offerte limitate nel tempo ma davvero interessanti e tra queste c’è anche l’offerta mobile denominata Iliad Flash 200. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati. Anche questa offerta è limitata nel tempo e a breve non sarà più disponibile.

Iliad Flash 200, la super offerta dell’operatore a breve non sarà più disponibile

L’operatore telefonico Iliad fra pochi giorni toglierà una delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, stiamo parlando dell’offerta di rete mobile denominata Iliad Flash 200. Come è possibile osservare dal sito ufficiale dell’operatore, l’offerta in questione resterà disponibile soltanto per qualche giorno, ovvero per altri quattro giorni.

Come da tradizione dell’operatore, si tratta di un’offerta davvero eccezionale e che include fino a ben 200 GB di traffico dati, utilizzabili per navigare anche con connettività 5G. Oltre a questo, con l’offerta di Iliad sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro.

Come spesso accade, è molto probabile che più in là l’operatore decida di proporre nuovamente Iliad Flash 200. Ricordiamo comunque che l’operatore telefonico propone spesso tantissime offerte super interessanti. Ricordiamo infatti che è ad esempio disponibile anche l’offerta mobile denominata Iliad Flash 150. A differenza della precedente, questa offerta include ogni mese fino a 150 GB per navigare e sempre minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo in questo caso è di 7,99 euro al mese. Tuttavia, anche questa offerta sembra che non sarà più disponibile all’attivazione a breve.