Euronics affonda AMAZON ed UNIEURO con prezzi scontati al 60%

Tutte le persone che credono di aver trovato un’offerta vantaggiosa non avendo dato però ancora ascolto ad Euronics, stanno ovviamente sbagliando. La celebre azienda ha lanciato il suo ultimo volantino di febbraio, quello che porterà il mese verso la fine.

L’obiettivo sarà quello di dimostrare ancora una volta chi è che comanda, con il catalogo che viene chiamato appunto Prezzi di Fabbrica. L’impressione che vuole dare Euronics è quella di poter acquistare un prodotto pagando il prezzo di fabbrica e non quello di listino. Nel volantino ce ne sono davvero tanti sconti interessanti, a partire dagli elettrodomestici e fino ad arrivare alla tecnologia di ultima generazione.

Gli utenti si stanno focalizzando particolarmente sugli smartphone ma anche sui computer, quelli portatili. I prezzi dureranno ancora fino al prossimo 28 febbraio per cui resta un po’ di tempo a disposizione. Direttamente nel prossimo paragrafo, ci sono le immagini del nuovo volantino, proprio per lasciare che gli utenti diano un’occhiata più approfondita.

Euronics lancia sconti clamorosi, ecco cosa contiene l’ultimo volantino di febbraio

Qui in basso si può vedere quanto il volantino di Euronics sia il migliore di tutti. I prezzi sono strutturati in maniera impeccabile, con prodotti che mai prima d’ora erano scesi così in basso.

Il colosso ad esempio offre anche un piccolo rimborso a tutti coloro che trovano una differenza di prezzo. Passando alla merce, ecco con il 18,4% di sconto alla PlayStation 5 Slim, che infatti costa 473 €. È disponibile anche una smart TV, quella di Hisense che con 55″ di ampiezza e una risoluzione in 4K costa oggi solo 348 € grazie al 36,7% di sconto.

Dal lato Apple ci sono svariati iPhone disponibili ma soprattutto un computer molto amato che è il MacBook Air. Dotato di processore M2 e nuovo design, vede il suo prezzo scendere a 1165 €. Chiaramente tutto avrà due anni di garanzia come sempre presso i negozi Euronics.