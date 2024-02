Android Auto 11.2, il nuovo volto dell’esperienza di guida avanzata

Con il recente rilascio dell’aggiornamento 11.2, Android Auto si presenta al pubblico con un volto rinnovato, proponendo un’interfaccia utente ridisegnata per garantire un’esperienza di guida più avanzata e intuitiva. Questo update, distribuito gradualmente nelle prossime settimane a tutti gli utenti, introduce modifiche significative nel design, mirando a migliorare diversi aspetti dell’esperienza di utilizzo durante la guida.

Una conversazione continua per una guida senza interruzioni

In primo luogo, la barra di navigazione, sia essa posizionata nella parte inferiore o laterale a seconda della configurazione del veicolo, subisce una profonda revisione. L’interfaccia di ascolto assume maggiore evidenza, con la trascrizione di ciò che viene detto dall’utente che si sviluppa in tempo reale. Un particolare da sottolineare è che la trascrizione non avviene durante le risposte dell’Assistente, le quali restano esclusivamente in forma vocale per evitare distrazioni al guidatore durante la guida.

Un’altra novità significativa riguarda l’Assistente, reso ora più user-friendly. Quando l’utente si ferma per un breve periodo dopo aver richiamato l’Assistente, anziché interrompersi, il sistema chiede cortesemente: “Ciao, come posso aiutarti?”, per ricordare all’utente che è pronto a ricevere istruzioni al riavvio della conversazione.

Tra le aggiunte più interessanti, emerge una nuova esperienza di dettatura vocale per i messaggi, resa più evidente con il recente restyling. Le risposte automatiche occupano ora uno dei riquadri tipicamente non utilizzati dalle mappe di navigazione, garantendo la loro costante visibilità. Durante la dettatura dei messaggi, compare una barra con la scritta “Parla ora”, che trascrive in tempo reale il discorso in forma di testo. I tasti per annullare o inviare il messaggio, insieme all’immagine del profilo e il nome del destinatario, sono anch’essi notevolmente ingranditi, facilitando l’interazione durante la guida.

Un ulteriore punto di interesse è rappresentato dall’integrazione di intelligenza artificiale, preannunciando nuove funzionalità in arrivo. Tra queste, figurano suggerimenti per risposte sensibili al contesto della conversazione. Al momento, tali caratteristiche non sono ancora attive, ma si prevede che l’aggiornamento le renderà disponibili per tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Android Auto 11.2 soddisfa le esigenze degli utenti

L’aggiornamento 11.2 di Android Auto testimonia l’impegno continuo nel fornire un’esperienza di guida sempre più avanzata, integrando nuove funzionalità che mirano a rendere l’utilizzo dell’interfaccia durante la guida più sicuro, intuitivo ed efficiente. L’evoluzione costante del sistema dimostra la volontà di Android Auto di rimanere al passo con le esigenze degli utenti, offrendo un’esperienza di guida connessa e all’avanguardia.