Acer ha recentemente dichiarato il lancio dei suoi nuovi modelli di laptop, l’Acer Swift Edge 16 e l’Acer Swift Go 14, progettati per offrire un’esperienza all’avanguardia grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale (AI) e a funzionalità innovative, il tutto racchiuso in un design elegante e sottile. Questi nuovi dispositivi della linea Swift sono alimentati dai processori AMD Ryzen™ serie 8040, che integrano la tecnologia Ryzen AI per prestazioni versatili e un supporto completo alle funzionalità AI di Acer.

Una delle caratteristiche principali dei laptop è proprio l’unità di elaborazione neurale (NPU) Ryzen AI, che consente una distribuzione efficiente dei carichi di lavoro dell’AI tra la CPU, la GPU e la NPU stessa. Ciò si traduce in un’esperienza d’utilizzo più fluida e reattiva, con prestazioni ottimizzate per una vasta gamma di attività, dal lavoro alla creazione di contenuti multimediali e al gioco. I laptop Swift Edge 16 e Swift Go 14 vantano display OLED che riflettono immagini nitide e colori vivaci, ideali sia per il lavoro che per lo streaming di contenuti multimediali. Inoltre, la tecnologia Microsoft Pluton, attivata di default, garantisce una protezione avanzata dei dispositivi e dei dati personali degli utenti.

Nuove funzionalità e caratteristiche dei laptop Acer

Grazie all’applicazione AcerSense™ e a Microsoft Copilot in Windows, gli utenti possono godere di un controllo intuitivo e di una navigazione senza interruzioni sui loro laptop. Inoltre, le funzionalità AI integrate, come Acer PurifiedView e Acer PurifiedVoice, migliorano l’uso durante le sessioni di conferenza e le videochiamate, mentre Acer QuickPanel consente un accesso rapido agli strumenti di videoconferenza.

L’aggiunta della nuova funzione Acer LiveArt permette poi agli utenti di modificare rapidamente le immagini utilizzando la tecnologia AI, con un pannello di controllo che appare automaticamente al momento dello scatto di una foto o dello screenshot sul dispositivo.

Il laptop Swift Edge 16 è caratterizzato da un design sottile ed elegante, con un chassis ultra-leggero in lega di alluminio. Dotato di un potente processore octa-core AMD Ryzen 7 8840U e una scheda grafica AMD Radeon 780M, dona prestazioni reattive per una vasta gamma di attività. Il display OLED da 16 pollici con risoluzione 3,2K e la tecnologia Ryzen AI migliorano ulteriormente l’esperienza visiva e operativa.

Il modello Swift Go 14 è altrettanto potente, con un processore octa-core AMD Ryzen 9 8945HS e con la stessa scheda grafica del 16. Grazie ad supporto fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e fino a 2 TB di SSD PCIe Gen 4, riesce a regalare all’utente una gestione efficiente di applicazioni e multitasking. Il display in questo caso è da 14 pollici con risoluzione 2,8K.

Il prezzo di partenza per l’Acer Swift Edge 16 è di 1.249 euro, mentre per l’Acer Swift Go 14 è di 949 euro in Italia. Tuttavia, è importante notare che le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità possono variare a seconda del paese.