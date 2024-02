Dopo una lunga attesa, finalmente il nuovissimo Xiaomi 14 Ultra è ufficiale. Il nuovo flagship del brand è stato presentato in occasione di un evento dedicato che si è tenuto in Cina. Al fianco dello smartphone è stato lanciato anche il tablet Pad 6S Pro. Ma andiamo a scoprire le novità dell’inedito device top di gamme e in cosa si differenzia dagli altri due modelli che compongono la famiglia Xiaomi 14.

Display

Partiamo dal display, che su questa variante ultra è un OLED C8 LTPO dotato di una diagonale da 6,73 pollici e una risoluzione 2K. La luminosità massima raggiunge i 3000 nit mentre il pannello è caratterizzato da una densità di pixel da 522 PPI. Il refresh rate è variabile a seconda del contenuto mostrato, con la possibilità di raggiungere i 120Hz.

Il pannello ha una calibrazione di tipo professionale, garantendo un’ampia copertura della gamma colore. Inoltre, la certificazione TÜV Rheinland conferma la bontà della tecnologia per la protezione degli occhi di tutti gli utilizzatori.

Xiaomi 14 Ultra è stato ufficialmente presentato in Cina, il flagship assoluto si candida a diventare un cameraphone senza compromessi grazie a Leica

Prestazioni

Il cuore di Xiaomi 14 Ultra è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affianca un sistema di dissipazione del calore prodotto. Il brand ha optato per una camera di raffreddamento a liquido per riuscire a tenere sotto controllo le temperature e garantire sempre le massime prestazioni.

Il sistema, inoltre, può contare su tre combinazioni di memoria RAM e storage: 12/256GB, 16/512GB e il più performante composto 16GB di RAM e 1TB di memoria interna. Per quanto riguarda la RAM, Xiaomi ha scelto memorie di tipo LPDDR5X mentre per lo storage la tecnologia UFS 4.0.

Fotocamera

Il comparto fotografico è composto da quattro ottiche differenti ma tutte accomunate dalla presenza di lenti Leica Summilux. Il sensore principale è un Sony LYT-900 con apertura da 1 pollice e risoluzione da 50MP.

A supporto troviamo un sensore ultra-wide da 50MP, un teleobiettivo da 50MP e un secondo teleobiettivo con lente periscopica sempre da 50MP. La fotocamera frontale per i selfie e le videochiamate è da 32MP.

Gli scatti sono supportati dalle funzionalità di Intelligenza Artificiale che permettono di migliorare la qualità grazie all’elaborazione digitale. Inoltre, la personalizzazione offerta da Leica garantisce foto di qualità eccezionale in ogni condizione di scatto.

Batteria e sistema operativo

La batteria è da 5.300mAh con supporto alla ricarica rapida cablata e wireless. Tramite cavo il device arriva a 90W mentre tramite ricarica wireless a 50W. Se si utilizza l’accessorio dedicato alla fotocamera, la capacità massima aumenta a 6800mAh. Il nuovo Xiaomi 14 Ultra è basato su Android 14 con l’interfaccia proprietaria HyperOS.

Prezzi e disponibilità

Le prevendite in Cina sono già state aperte mentre per il mercato Europeo non si hanno ancora dettagli. Il device potrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni, in occasione del Mobile World Congress 2024 ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

Il prezzi partono da circa 900 dollari per la versione da 12/256GB e arrivano ad oltre 1000 euro dollari per la variante da 16GB/1TB. Inoltre è presente un’edizione speciale in titanio il cui prezzo supera i 1200 euro. Tutte le cifre sono da intendere al cambio rispetto ai prezzi cinesi.