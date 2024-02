Comet AFFOSSA Unieuro con gli iPhone quasi GRATIS

Se durante gli ultimi mesi qualcuno era riuscito a fare meglio, ora la situazione sembra essersi capovolta di netto. Comet ha lanciato degli sconti senza precedenti che mettono in netta difficoltà la concorrenza composta da tutti gli altri grandi magazzini. L’obiettivo era quello di proporre l’elettronica di consumo a prezzi molto bassi e come si può notare nel nuovo catalogo, tutto ciò è stato fatto in piena regola.

Comet consente all’interno del suo nuovo volantino denominato “Effetto Tech” possibilità fuori dal comune, a partire dagli smartphone che costano meno.

Comet fa la voce grossa con prezzi mai visti: ecco il volantino migliore di sempre

Il primo dispositivo presente nella prima pagina del volantino è lo Xiaomi Redmi Note 13, un prodotto davvero ineccepibile che riesce ad avere un impatto devastante soprattutto sul piano multimediale grazie a tre fotocamere. Il prezzo che bisogna pagare per averlo è di soli 249 € ma attenzione: le quantità sono limitate a pochi pezzi ed è per questo che bisogna fare presto.

Lo stesso principio è valido anche per la migliore smart TV in rapporto qualità prezzo, ovvero la famosissima Crystal UHD in 4K di Samsung. Questo dispositivo che ha una diagonale da 55″, a oggi un prezzo di soli 449 €. Scendendo nel catalogo, ci sono diverse pagine interessanti con decine e decine di dispositivi, tra i quali figurano anche i nuovi Samsung Galaxy S24. Questi sono disponibili al prezzo di listino e in tutte le colorazioni.

Non mancano ovviamente anche i pieghevoli, che sono disponibili con il top di gamma assoluto ovvero il Galaxy Z Fold5 ad un prezzo di partenza di 1899 €. Chi invece vuole risparmiare avendo comunque un top di gamma, può affidarsi sicuramente al tanto amato Galaxy S23, disponibile a 679 € nella variante da 128 giga e a 749 € nella variante da 256 giga. Tutto quello che avete visto e che vedrete nel volantino, arriva per gli utenti Comet con due anni di garanzia inclusi.