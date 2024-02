Tornare con l’operatore telefonico TIM ora è ancora più facile. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti una interessante offerta di rete mobile. Si tratta dell’offerta mobile denominata xTe TIM Cross Steel. Si tratta di una proposta davvero sorprendente, a basso costo e con fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna ora con TIM con la nuova super offerta mobile xTe TIM Cross Steel

L’operatore telefonico italiano TIM sta poco proponendo ad alcuni suoi ex clienti xTe TIM Cross Steel, un’offerta davvero sorprendente e a basso costo. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, sembra che questa offerta venga proposta agli ex clienti dell’operatore e a chi dispone però di un’offerta di rete fissa attiva.

La nuova offerta proposta dall’operatore i suoi ex clienti ha un costo molto basso di soli 5,99 euro al mese. Nel bundle mensile, l’offerta arriva ad includere fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare con connettività pari al 4G. Oltre a questo, l’offerta include poi 200 SMS verso tutti i numeri e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

L’operatore sta comunque avvertendo gli ex clienti coinvolti tramite una nuova apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato in queste ore dall’operatore.

“Torna in TIM a soli 5,99E al mese con 100 giga, minuti illimitati e 200 SMS. Attivazione 0E, SIM 10E. Offerta valida per clienti iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali. Vieni nei negozi TIM entro il 29/02. Dettagli e costi https://on.tim.it/dettagli-condizioni-2”.

Come è possibile vedere dal messaggio inviato dall’operatore, in questo caso gli utenti avranno tempo fino al prossimo 29 febbraio 2024 per poter attivare la super offerta. Non è da escludere comunque che l’operatore stia proponendo date di scadenza differenti tra gli ex clienti.