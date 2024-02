Nuovo Fire TV Stick 4K di Amazon in OFFERTA INCREDIBILE

Amazon ha annunciato il lancio del Nuovo Fire TV Stick 4K, il dispositivo per lo streaming che promette di portare l’esperienza cinematografica direttamente a casa tua. Con un prezzo di 61,99€, grazie ad uno sconto dell’11%, questo nuovo Fire TV Stick regala all’utenza prestazioni e funzionalità all’avanguardia per arricchire l’intrattenimento domestico.

Grazie al Fire TV Stick 4K, puoi scoprire le bellezze del cinema a casa tua. Immagina film riprodotti con immagini brillanti grazie alla qualità 4K Ultra HD e al supporto per il formato Dolby Vision e HDR10+. Scopri l’avvolgente audio donato dal sistema Dolby Atmos.

Nuove caratteristiche per un FIRE TV STICK più potente

Tramite il supporto per il Wi-Fi 6, il Nuovo Fire TV Stick 4K consente una riproduzione in streaming fluida, anche quando ci sono più dispositivi connessi al router. C’ò assicura una visione senza interruzioni, consentendoti di guardare i tuoi contenuti preferiti in modo tranquillo.

Con il Fire TV Stick 4K, avrai accesso a un’ampia gamma di intrattenimento, tra cui migliaia di film ed episodi di serie TV su piattaforme come Netflix, Disney+, Prime Video. Inoltre, il dispositivo ti permette di sfruttare al massimo la tua Casa Intelligente, consentendoti di controllare dispositivi compatibili come videocamere, luci e altro ancora. Potrai anche chiedere ad Alexa le previsioni del tempo o di abbassare le luci con un semplice comando vocale.

Il telecomando vocale Alexa incluso nel Fire TV Stick 4K ti permette di cercare, avviare e controllare rapidamente i contenuti con la tua voce. Attraverso i 4 pulsanti preimpostati per le applicazioni come Prime Video e Netflix, troverai facilmente le tue app preferite. Gli altri due tasti possono variare a seconda delle tue esigenze. Attenzione: per utilizzare al meglio il Wi-Fi 6, assicurati di avere un router compatibile come eero 6+. E ricorda che l’audio Dolby Atmos è disponibile solo su alcuni servizi di streaming, quando il dispositivo è collegato alle apparecchiature compatibili.