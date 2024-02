Nelle ultime ore, Vodafone ha lanciato un’iniziativa innovativa in alcuni negozi aderenti, offrendo la connettività 5G gratuitamente con alcune delle sue offerte. Questa mossa mira a fornire un accesso più ampio e conveniente alla tecnologia di ultima generazione, garantendo che gli utenti possano sfruttare al massimo la connettività avanzata.

Una panoramica delle offerte speciali con 5G incluso

Le offerte coinvolte in questa iniziativa includono Vodafone Bronze Plus, Vodafone Silver a 7,99 euro al mese, Vodafone Silver a 9,99 euro al mese e Vodafone Special Minuti 20 Giga. Tutte queste offerte offrono un pacchetto completo di servizi, tra cui minuti illimitati, SMS illimitati e una generosa quantità di traffico dati mensile in 5G. La connettività 5G è ora inclusa gratuitamente, ma è importante notare che per usufruire di questa funzionalità, gli utenti devono trovarsi in una zona con copertura 5G e possedere uno smartphone compatibile.

Vodafone Bronze Plus, ad esempio, offre 70 Giga di traffico dati mensile in 5G a 9,99 euro al mese, con la possibilità di ottenere giga illimitati scegliendo l’addebito del costo su carta di credito, conto corrente o carta conto prepagata tramite il metodo Smart Pay. Le offerte Silver, invece, offrono un pacchetto più ampio con minuti illimitati verso numeri nazionali, chiamate internazionali incluse e una generosa quantità di dati mensile in 5G.

Le nuove tariffe si rivolgono a una vasta gamma di utenti, offrendo opzioni adatte a diverse esigenze e budget. La possibilità di attivare le offerte anche attraverso la portabilità del numero da alcuni operatori virtuali amplia ulteriormente le scelte disponibili per gli utenti.

Ampia scelta per tutte le esigenze

È da notare che queste offerte sono attivabili in alcuni negozi Vodafone aderenti, ma sembrano essere anche disponibili sul sito ufficiale dell’operatore per alcuni utenti. Per coloro che desiderano ulteriori informazioni o assistenza nella scelta dell’offerta più adatta, è possibile richiedere il contatto da parte di un operatore attraverso il sito ufficiale di Vodafone inserendo il proprio numero di telefono.

Questa iniziativa di Vodafone rappresenta un passo significativo nel rendere la connettività 5G più accessibile e conveniente per un numero più ampio di utenti, promuovendo l’adozione di questa tecnologia avanzata e aprendo nuove opportunità nell’ambito delle comunicazioni mobili.